الأوقاف تفتتح اليوم 7 مساجد في 4 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 7 مساجد اليوم الجمعة، الموافق 4 من يوليو 2025، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد 6 مساجد.



إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٤٩٦) مسجدًا

وأعلنت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2024م بلغ 13496 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و111 مليون جنيه.



خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:



ففي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة المديرية بقرية الغرق – مركز إطسا؛ ومسجد النور بقرية أبوكساه – مركز أبشواي؛ ومسجد الرحمن بقرية سنرو – مركز أبشواي.



وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد راتب عبد الله بقرية المندرة بحري – مركز ديروط؛ ومسجد النصر بعزبة سرور – مركز البداري.



وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة موسى جورين بقرية السعودية – مركز العياط.



وفي محافظة الأقصر:

تم إنشاء وبناء مسجد أبو عبيدة بن الجراح بنجع الجسر بقرية الأقالتة – مركز ومدينة القرنة.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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