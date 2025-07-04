الجمعة 04 يوليو 2025
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حوادث

حكم جديد ضد صالح جمعة يمنعه من السفر لتاني مرة، ومحامي طليقته يتوعده بمفاجأة

صالح جمعة، فيتو
صالح جمعة، فيتو

 ما زالت دعاوى النفقة  تطارد لاعب النادي الأهلي السابق، صالح جمعة والتي أقامتها طليقته وصدر لها من محكمة الأسرة حكم نهائي صادر ضده وواجب النفاذ بحبسه لمدة شهر، صدر في 18 مايو الماضي، في دعوى مستحقات العدة والمتعة الزوجية، بإجمالي مبلغ 507 آلاف جنيه.

ورغم ذلك ما زالت دعاوى نفقة طليقته والأحكام التي بسببها تم منعه من السفر  تلاحقه، حيث جار صدور حكم  آخر ضده بمبلغ 507 آلاف.

 

وفي هذا الصدد أكد  المحامي معتز الدكر، وكيل طليقة اللاعب صالح جمعة، أن الحكم الأخير ليس الوحيد، مضيفًا: "أنا سحبت الصيغة التنفيذية على حكمين، الأول بـ420 ألف جنيه، والتاني بـ507 آلاف، وتم إصدار أمر بمنعه من السفر في الحكم الأول، وما زال العمل جاريًا على إصداره في الثاني".

وأشار الدكر في تصريحات صحفية إلى أن وحدة تنفيذ الأحكام تقوم بالنزول لمحل إقامة اللاعب، في محاولات متكررة لضبطه، إلا أنه دائمًا ما يكون متوارٍ عن الأنظار، مؤكدًا أن محاولات التصالح غير واردة، لأن جمعة يرفض دفع المستحقات المقررة عليه.


وكانت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أيدت حكم الحبس شهرًا في دعوى النفقة المقامة من طليقة اللاعب صالح جمعة، التى تطالبه فيها بدفع مستحقات نفقة بقيمة 507 آلاف جنيه.

وكانت طليقة لاعب الأهلي السابق أقامت دعوى ضده، وقضت بإلزامه بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه لطليقته قيمة النفقة الزوجية.

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صالح جمعة دعاوي نفقة محكمة الأسرة بالقاهرة

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