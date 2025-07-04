شماريخ الفرح تحولت إلى مأساة، حريق يلتهم شقة ومحلا تجاريا ومحمصة أثناء حفل زفاف بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية ومحل تجاري بمنطقة كفر طهرمس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وقامت المباحث بإلقاء القبض على شخصين قاما بإلقاء الشماريخ بطريقة عشوائية نتج عنها الحادث وتم تحريز الشماريخ، وتحرير محضر بالواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن أحد الأشخاص الموجودين في موكب الزفاف أطلق "الشماريخ" بشكل عشوائي تجاه إحدى بلكونات الشقق مما تسبب في نشوب حريق محدود في الشقة وسرعان ما امتدت إلى محل آخر ومحمصة لب أسفل العقار".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



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