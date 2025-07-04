الجمعة 04 يوليو 2025
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خارج الحدود

عاثوا فسادا ومشوا في أمان، إنزال إسرائيلي لقوة كوماندوز في يعفور قرب دمشق

مروحيات إسرائيلية،
مروحيات إسرائيلية، فيتو

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الجمعة، بأن قوة خاصة إسرائيلية نفذت إنزالًا جويًّا في منطقة "يعفور" بريف دمشق على بعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة دمشق.

وذكرت مصادر محلية أنه سمع دوي 10 انفجارات عنيفة في المنطقة التي تقع على مشارف ضاحية "قدسيا".

وتشير المصادر إلى أن 3 مروحيات حلقت في أجواء المنطقة ونفذت الإنزال في موقع كان يتبع للحرس الجمهوري السوري السابق التابع للأسد.

وبحسب المصادر، فإن القوة الكوماندوز الإسرائيلية فتشت الموقع العسكري لمدة استمرت 5 ساعات قبل أن تغادر المنطقة عبر المروحيات مجددًا.

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مصادر سورية قوة خاصة إسرائيلية إنزالا جويا منطقة يعفور بريف دمشق العاصمة دمشق ضاحية قدسيا قوة الكوماندز الإسرائيلية

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