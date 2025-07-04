الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الحق اشتري، أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، عيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير المفاجئ

سعر الذهب اليوم،
سعر الذهب اليوم، فيتو

بشكل مفاجئ هبطت أسعارالذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، وفق آخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات ومحال الصاغة.

 

سعر الذهب اليوم في مصر


سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو  5302  جنيه “بيع”، 5291 “شراء” بانخفاض ما يقرب 17 جنيهًا.

 

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب عيار 21 لنحو 4640 جنيهًا “بيع”، 4630 “شراء” بانخفاض 15 جنيهًا.

 

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3977 جنيهًا “بيع”، 3968 “شراء” بانخفاض مايقرب 18 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب اليوم، سجل نحو 37120 جنيهًا “بيع”، 37040 “شراء” بانخفاض 120 جنيهًا.

حركة البيع والشراء على الذهب 

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات الفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

 

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمي.

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليوم سعر الذهب اليوم فى مصر شعبة الذهب والمجوهرات سعر الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

الأكثر قراءة

القطار حوله إلى أشلاء، لحظة مصرع يوسف الشيمي مهاجم الطلائع أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد (فيديو)

ماتوا وإيدهم في إيد بعض، قصة مهاجم طلائع الجيش وصديقه الذي لم يفرقهما الموت (فيديو)

مصرع يوسف الشيمي مهاجم طلائع الجيش في حادث مروع

شماريخ الفرح تحولت إلى مأساة، حريق يلتهم شقة ومحلا تجاريا ومحمصة أثناء حفل زفاف بالجيزة

بعد غضب قدامى الزمالك من جون إدوارد، شيكابالا يوجه رسالة عاجلة

بعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، مصير عقود الـ59 سنة

صورة ورسالة مبطنة، الإفريقي التونسي يصدم الأهلي بشأن مدافعه علي يوسف

عاثوا فسادا ومشوا في أمان، إنزال إسرائيلي لقوة كوماندوز في يعفور قرب دمشق

خدمات

المزيد

تفاصيل أعلى شهادة ادخار 3 سنوات في بنك القاهرة

13 جنيهًا انخفاضا للبلدي، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

عقب خروجه من السجن.. قصة المحلل الشرعي الذي ادعى زواجه من 33 سيدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية