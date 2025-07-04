الحق اشتري، أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، عيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير المفاجئ

بشكل مفاجئ هبطت أسعارالذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، وفق آخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات ومحال الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر



سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5302 جنيه “بيع”، 5291 “شراء” بانخفاض ما يقرب 17 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب عيار 21 لنحو 4640 جنيهًا “بيع”، 4630 “شراء” بانخفاض 15 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3977 جنيهًا “بيع”، 3968 “شراء” بانخفاض مايقرب 18 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب اليوم، سجل نحو 37120 جنيهًا “بيع”، 37040 “شراء” بانخفاض 120 جنيهًا.

حركة البيع والشراء على الذهب

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات الفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمي.

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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