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ماتوا وإيدهم في إيد بعض، قصة مهاجم طلائع الجيش وصديقه الذي لم يفرقهما الموت (فيديو)

يوسف ويوسف جمعتهما
يوسف ويوسف جمعتهما الحياة والموت، فيتو

 يوسف الشيمي، مهاجم طلائع الجيش 2009، ويوسف أبو النصر، صاحبان بمعنى الكلمة، من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الإعدادية التي أنهيا دراستهما بها مؤخرًا، كانت الصداقة بينهما قصة وفاء حقيقية جمعتهما ولم يستطِع الموت أن يفرقهما. 

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لسه مخلصين الإعدادية.. يوسف ويوسف جمعهما الاسم وجمعتهما الصداقه وجمعهما الموت

كان لهما من اسمهما نصيب في الوفاء والإخلاص آخر ما تبقى لهما من أنفاس كانا يمسكان يد بعضهما ويقبضان على الحياة والموت معا.


والصديقان “يوسف ويوسف” يشهد لهما الجميع بحسن الخلق، وقصة يوسف الشيمي لاعب طلائع الجيش 2009 ويوسف أبو النصر اللذان أنهيا دراستهما الإعدادية، أحزنت أهالي مدينة طوخ ليلية بعد سماع خبر مصرعهما دهسا تحت عجلات القطار أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية بطوخ.

وأظهر مقطع فيديو لحظة توجه الصديقين لعبور مزلقان السكة الحديد بطوخ وهما يمسكان أيدي بعضهما دوان أن يعرفان ما يخبء لهما القدر، حيث تسلق الصديقان سلالم المزلقان دون الانتباه لقطار قادم من الجهة الأخرى وفي لمح البصر دهسهما القطار ولم يبقَ منهما إلا أشلاء.
 

القطار حولهما إلى أشلاء، مصرع شخصين أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية بالقليوبية

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مركز شرطة طوخ، يفيد بسماع صرخات واستغاثات من الأهالي أمام المركز، وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام قطار قادم من القاهرة ومتجه إلى بنها بشخصين خلال محاولتهم عبور القضبان، ما أسفر عن وفاتهم في الحال.

ودفعت مرفق الإسعاف بعدد من السيارات، حيث جرى نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى طوخ المركزي، في محاولة للتعرف على هويتهم، فيما لم يتعرف عليهم أحد من الأهالي حتى الآن.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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محافظ القليوبية مدينة طوخ القليوبية تصادم قطار بطوخ

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