ليس مجانيًا، قناة عبرية تكشف ملامح اتفاق بشأن الجولان السوري

طرحت قناة عبرية، الخميس، سيناريوهين محتملين لاتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل وسوريا، وفقًا لما نقلته عن مصدر سوري قالت إنه قريب من الرئيس أحمد الشرع.

ونقلت قناة "inews24" العبرية عن المصدر السوري قوله إن "الاتفاق لن يكون مجانيًا، فلا يوجد شيء اسمه سلام مجاني وسوريا ستطالب بثلث هضبة الجولان من أجل السلام مع إسرائيل".

وأضاف المصدر السوري للقناة العبرية أن "سوريا تطالب بأن تسلّمها إسرائيل ما لا يقل عن ثلث مساحة هضبة الجولان التي احتلتها قبل اتفاق الهدنة لعام 1974".

وشدد المصدر على أن "عودة أجزاء من مرتفعات الجولان.. أمر بالغ الأهمية لدعم الرأي العام المحلي لمثل هذه الخطوة"، لافتًا إلى أن "هناك سيناريوهين مطروحين حاليًا للتسوية السياسية المقبولة بين إسرائيل وسوريا".

وذكر أن "السيناريو الأول يتمثل في احتفاظ إسرائيل بمناطق استراتيجية في مرتفعات الجولان تعادل ثلث أراضيها، وتسلم ثلثًا لسوريا، وتستأجر الثلث الآخر من سوريا لمدة 25 عامًا".

وأوضح أن "السيناريو الثاني يتمثل في احتفاظ إسرائيل بثلثي هضبة الجولان، وتُسلّم الثلث المتبقي إلى سوريا، مع إمكانية تأجيره".

وحول الموقف الرسمي، قال المصدر إن "الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى انفتاحًا غير مسبوق وفتح قنوات اتصال مباشرة مع إسرائيل للتنسيق الأمني والعسكري في جنوب سوريا"، حسب قوله.

وأكد أن "استعادة أجزاء من هضبة الجولان، بخلاف تلك التي استولت عليها إسرائيل داخل الأراضي السورية على يد القوات الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد، أمر بالغ الأهمية لكي تحظى مثل هذا الخطوة بتأييد الرأي العام المحلي".

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