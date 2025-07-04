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رياضة

رسميا، ليفربول يتخذ أول إجراء بعد مصرع نجمه ديوجو جوتا في حادث مأساوي

جوتا، فيتو
جوتا، فيتو

أعلن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رسميًّا تجميد القميص رقم 20 والخاص بالمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا، الذي توفي صباح أمس الخميس، إثر حادث سيارة مأساوي.


قرر مسؤولو فريق ليفربول تخليد رقم النجم الراحل ديوجو جوتا (28 عامًا) تخليدا لذكراه وتقديره لجهود لاعبيه.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول قميص جوتا مع تعليق: "ليفربول يعلن تخليد الرقم 20 بشكل دائم ومنع أي لاعب آخر من ارتدائه تكريما لديوجو جوتا".

وقال "الريدز" في بيان نشرع عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: "سيخلد الرقم رقم 20 بجدارة لمساهماته (جوتا) في فوز ليفربول بلقب موسم 2024-2025، وهو اللقب العشرين للنادي، بمهاراته الخاصة وتسديدته الحاسمة حسم الفوز في ديربي ميرسيسايد في أبريل، وكان هذا آخر هدف مؤثر في حياته".

وأعاد ليفربول تصريح ديوجو جوتا إلى الأذهان حينها، عندما قال: "إن الوصول إلى هذا الموسم تحديدًا باللقب الذي كنت أسعى إليه لسنوات عديدة وفي أفضل دوري في العالم، حيث حلمت باللعب منذ صغري، لحظة ستظل عالقة في ذهني إلى الأبد".

وأضاف: "إنه إنجاز رائع لشاب صغير جاء من جوندومار (Gondomar)، حيث كان لدي هذا الحلم. لقد كان الوصول إلى هذه اللحظة أمرًا رائعًا".

وساهم ديوجو جوتا، الذي تزوج في 28 يونيو الماضي، في فوز فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وانتقل المهاجم البرتغالي الراحل إلى صفوف فريق ليفربول قادما من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي في عام 2020، وسجل 65 هدفًا خلال 182 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.

كما شارك ديوجو جوتا في 49 مباراة مع منتخب البرتغال، وفاز معه بلقب دوري الأمم الأوروبية مرتين.

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نادي ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم القميص رقم 20 حادث سيارة مأساوي كأس الاتحاد الإنجليزي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولفرهامبتون الإنجليزي

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