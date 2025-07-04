بعد غضب قدامى الزمالك من جون إدوارد، شيكابالا يوجه رسالة عاجلة

وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، رسالة قوية إلى جماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أهمية التكاتف ودعم أبناء النادي خلال المرحلة الحالية.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق:"أود توجيه رسالة مهمة إلى جماهير نادي الزمالك، فقد لاحظت منذ الأمس تصاعد نغمة “يغور أولاد النادي”، وكأن أبناء الزمالك لم يعد لهم قيمة، وهذا أمر خطير ويجب أن نتجنبه، علينا أن نحترم أبناء النادي ونُقدّر ما قدموه".

وأضاف:"جون إدوارد يمتلك رؤية يعمل عليها داخل الزمالك، ويجب أن ندعمه وننتظر حتى نهاية الموسم لنُقيّم النتائج، بدلًا من التحفز ضده عند أول خطأ.

وتابع:"ليس من المنطقي أن نخسر كل أبناء النادي بسبب بعض البرامج الإعلامية أو الأصوات المعارضة".

وواصل:"رسالتي واضحة: لا تسيروا خلف من لا يريد للزمالك النجاح. نحن بحاجة للتكاتف، وأتمنى انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك، فوجوده سيكون له دور كبير ومهم في المرحلة المقبلة".

واختتم شيكابالا حديثه قائلًا:



"الزمالك يحتاج إلى كل محبيه، فلنقف جميعا خلفه، ونبتعد عن أي فتن قد تضر بالنادي وتُشتّت وحدته."

شيكابالا يعلق حذاءه بـ "فيديو" مؤثر ويوجه رسالة لجمهور الزمالك

فيما نشر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فيديو عبر حسابه الرسمي بـ "فيس بوك" بعد إعلانه اعتزال كرة القدم.

اعتزال شيكابالا

وأعلن شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، من خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2، مساء اليوم الخميس.

ونشر شيكابالا فيديو ظهر فيه بالقميص رقم 10 مع نادي الزمالك، قبل أن يظهر نجله نوح وهو يعلق حذاء والده ثم ظهر آدم وهو يرفع قميص الأباتشي.

وكتب شيكابالا أعلى الفيديو: "وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات".

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