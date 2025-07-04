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رياضة

فلومينينسي ضد الهلال، مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقناة الناقلة

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

مباريات اليوم في كاس العالم للانديه، تقام اليوم الجمعة مباراة واحدة فقط والتي تجمع الهلال السعودي وفلومينينسي ضمن لقاءات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية. 

 

مواعيد مباريات اليوم والقناة الناقلة

فلومينينسي ضد الهلال الجمعة 4 يوليو 2025: 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية على ملعب كامبنج وورلد في ولاية فلوريدا الأمريكية.

 

القنوات الناقلة للمباراة الهلال وفلومينينسي 

موعد مباراة الهلال، يُمكن مشاهدة المباراة حصريًّا عبر:

• قناة MBC MASR 2

• منصة DAZN

• تطبيق شاهد الرقمي (ضمن باقة قنوات MBC)

وذلك ضمن الحقوق الحصرية التي حصلت عليها MBC وDAZN لنقل جميع مباريات البطولة في الشرق الأوسط.

 

موعد مباراة بالميراس ضد تشيلسي بربع نهائي كأس العالم للأندية

بالميراس × تشيلسي - 04:00 "فجر السبت" - منصة DAZN.
 

القناة المجانية الناقلة

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق أن "قناة مجانية" حصلت على حقوق نقل مباراتين من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025، عبر شاشتها المفتوحة، مع تغطية تحليلية موسعة بصوت اثنين من أبرز المعلقين في الوطن العربي.

 

موعد مباراة الهلال السعودي في كاس العالم للأندية

وقال"فايق"، إن قناة "MBC MASR 2" ستقوم بإذاعة المباراتين "الهلال ضد فلومينينسي"، و"باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ".

كما تقوم القناة أيضًا بعمل تغطية شاملة للمباراتين عبر إستوديو تحليلي متخصص.

ويعلق مدحت شلبي على مواجهة الهلال وفلومينينسي، يوم الجمعة بينما يتولى فارس عوض التعليق على مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

 

مواجهات دور ربع نهائي في كأس العالم للأندية:

بالميراس ضد تشيلسي.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.

فلومينينسي ضد الهلال.

ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند.

 

مواعيد مواجهات دور الـ 8 لمونديال الأندية 2025

فلومينينسي ضد الهلال.

الجمعة 4 يوليو 2025: 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

بالميراس ضد تشيلسي.

السبت 5 يوليو 2025: 4 فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.

السبت 5 يوليو 2025: 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند.

السبت 5 يوليو 2025: 11 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

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