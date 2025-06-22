أخبار مصر: انطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلبة الثانوية، أمريكا تدخل الحرب وتقصف إيران، التموين توضح حقيقة تحريك سعر الخبز، تسريب نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، كشوفات يُعتقد أنها تتضمن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2025 (الترم الثاني)، وذلك قبل اعتمادها رسميًا من قِبل المحافظ.

يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد والقديم) اليوم الأحد الموافق 22/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى).

ٱكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا توجد نية لدى الحكومة لتحريك سعر رغيف الخبز المدعم البالغ 20 قرشًا، رغم ما شهدته الفترة الماضية من زيادة في تكلفة الإنتاج، خاصة بعد ارتفاع أسعار السولار.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ هجوم الآن على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو.

شرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أول فيديو من موقع منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، بعد الهجوم الأمريكي.

أكد المهندس معتز عاطف متحدث وزارة البترول خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في قناة صدي البلد، أن هناك حزم وحوافز للشركاء الأجانب العاملين بقطاع البترول من أجل البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر؛ وذلك لزيادة الإنتاج

تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة مفوضين اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بإلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام فريق بورتو البرتغالي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

قال الحرس الثوري الإيراني في منشور عبر على منصة "إكس"، إن "الحرب بالنسبة لنا قد بدأت الآن"، في أول رد فعل على الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

تقام اليوم الأحد عدد من المواجهات القوية في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقا.

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، العالم، بإعلانه تنفيذ ضربة جوية وصفها بأنها "ناجحة" على 3 من أبرز المواقع النووية في إيران.

أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا حول الأوضاع المتعلقة بالاعتداءات الأخيرة التي طالت مواقع نووية في فوردو وأصفهان ونطنز، والتطورات المرتبطة بها.

يبدأ اليوم الأحد موقع بوابة الوظائف الحكومية في تلقي طلبات الراغبين في التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية لمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي – الإعدادي).

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، صباح الأحد، عدم رصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج العربي، نتيجة الاستهدافات العسكرية الأمريكية لمرافق إيران النووية.

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالًا بلغت شدته 6 درجات وقع قبالة سواحل هوكايدو في اليابان.

خيم الحزن على أجواء تتويج مولودية الجزائر بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، عقب إصابة عدد من المشجعين بجروح متفاوتة إثر سقوطهم من المدرجات العلوية لملعب 5 يوليو في الجزائر العاصمة.

بعد ما يقرب من 48 ساعة استغرقتها فرق الإنقاذ بادارة الحماية المدنية في القاهرة، بحثا عن ضحايا أسفل ركام عقارين حدائق القبة المنهارة، انتهت من عمليات البحث بعد التأكد من عدم وجود مصابين أو وفيات.

كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، حقيقة تجاهل مجلس إدارة النادي الأهلي خلال مباراة بالميراس في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

أصدر ‌الحرس الثوري الإيراني بيانا منذ قليل أطلق فيه إنذارا لحالة التأهب القصوى إلى منظومة الدفاع الإسرائيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.