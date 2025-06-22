أخبار مصر: انطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلبة الثانوية، أمريكا تدخل الحرب وتقصف إيران، التموين توضح حقيقة تحريك سعر الخبز، تسريب نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
تسريب كشوفات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية قبل اعتمادها رسميًا، والتعليم تحقق
تداولت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، كشوفات يُعتقد أنها تتضمن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2025 (الترم الثاني)، وذلك قبل اعتمادها رسميًا من قِبل المحافظ.
اليوم، انطلاق امتحانات المواد الأساسية باللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025
يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد والقديم) اليوم الأحد الموافق 22/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى).
وزير التموين: لا نية لتحريك سعر رغيف الخبز المدعم
ٱكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا توجد نية لدى الحكومة لتحريك سعر رغيف الخبز المدعم البالغ 20 قرشًا، رغم ما شهدته الفترة الماضية من زيادة في تكلفة الإنتاج، خاصة بعد ارتفاع أسعار السولار.
ترامب يعلن تنفيذ هجوم على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ هجوم الآن على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو.
أول فيديو لموقع منشأة فوردو بعد تعرضها لقصف أمريكي
شرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أول فيديو من موقع منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، بعد الهجوم الأمريكي.
متحدث البترول يؤكد عودة حقل ظهر للإنتاج وإدخال 220 مليون قدم من الغاز
أكد المهندس معتز عاطف متحدث وزارة البترول خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في قناة صدي البلد، أن هناك حزم وحوافز للشركاء الأجانب العاملين بقطاع البترول من أجل البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر؛ وذلك لزيادة الإنتاج
اليوم، نظر دعوى إلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء
تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة مفوضين اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بإلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء.
كأس العالم للأندية، طموحات جديدة للأهلي أمام بورتو في ليلة الوداع
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام فريق بورتو البرتغالي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب: الحرب قد بدأت الآن
قال الحرس الثوري الإيراني في منشور عبر على منصة "إكس"، إن "الحرب بالنسبة لنا قد بدأت الآن"، في أول رد فعل على الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.
أبرزها يوفنتوس والوداد، مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
تقام اليوم الأحد عدد من المواجهات القوية في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقا.
بعد تدمير فوردو، تفاصيل أول هجوم أمريكي على مواقع إيران النووية
فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، العالم، بإعلانه تنفيذ ضربة جوية وصفها بأنها "ناجحة" على 3 من أبرز المواقع النووية في إيران.
أول تعليق من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بعد الضربة الأمريكية للمنشآت النووية
أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا حول الأوضاع المتعلقة بالاعتداءات الأخيرة التي طالت مواقع نووية في فوردو وأصفهان ونطنز، والتطورات المرتبطة بها.
فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية
يبدأ اليوم الأحد موقع بوابة الوظائف الحكومية في تلقي طلبات الراغبين في التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية لمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي – الإعدادي).
الرقابة النووية السعودية تكشف حقيقة رصد إشعاع بالمملكة أو الخليج
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، صباح الأحد، عدم رصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج العربي، نتيجة الاستهدافات العسكرية الأمريكية لمرافق إيران النووية.
بقوة 6 درجات، زلزال يضرب ساحل هوكايدو في اليابان
قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالًا بلغت شدته 6 درجات وقع قبالة سواحل هوكايدو في اليابان.
سقوط مشجعين من المدرجات يفسد احتفالات مولودية الجزائر بلقب الدوري (فيديو)
خيم الحزن على أجواء تتويج مولودية الجزائر بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، عقب إصابة عدد من المشجعين بجروح متفاوتة إثر سقوطهم من المدرجات العلوية لملعب 5 يوليو في الجزائر العاصمة.
بعد 48 ساعة، انتهاء رحلة البحث عن ضحايا أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة
بعد ما يقرب من 48 ساعة استغرقتها فرق الإنقاذ بادارة الحماية المدنية في القاهرة، بحثا عن ضحايا أسفل ركام عقارين حدائق القبة المنهارة، انتهت من عمليات البحث بعد التأكد من عدم وجود مصابين أو وفيات.
الحضري عن تجاهل مجلس الأهلي له: أماكن الأساطير تختلف عن أماكن إدارات الأندية
كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، حقيقة تجاهل مجلس إدارة النادي الأهلي خلال مباراة بالميراس في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.
تضم عددا كبيرا من المسيرات، الحرس الثوري الإيراني يعلن انطلاق الموجة 19 من «الوعد الصادق 3»
أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا منذ قليل أطلق فيه إنذارا لحالة التأهب القصوى إلى منظومة الدفاع الإسرائيلية.
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