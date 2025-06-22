بعد تدمير فوردو، تفاصيل أول هجوم أمريكي على مواقع إيران النووية

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، العالم، بإعلانه تنفيذ ضربة جوية وصفها بأنها "ناجحة" على 3 من أبرز المواقع النووية في إيران.

وكشف الرئيس الأمريكي تفاصيل أول هجوم أمريكي عسكري لبلاده على إيران، في تدوينة عبر حسابه في منصة "تروث سوشال" التي يمتلكها.

وأكد ترامب، أن العملية العسكرية الأمريكية التي تعتبر الأولى من نوعها، في إطار مساندة إسرائيل في حربها على إيران، كانت "ناجحة جدًا".

وألمح الرئيس الأمريكي إلى "تدمير" موقع فوردو النووي الأبرز والأكثر أهمية في إيران، مؤكدًا أنه تم "إسقاط حمولة كاملة من القنابل" عليه.

المواقع النووية في إيران

وقال ترامب: "أكملنا هجومنا الناجح جدًا على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو، نطنز، وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني".

وأضاف: "تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظام".

وشدد ترامب في تدوينته على أنه "لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كان بإمكانها تنفيذ هذا"، خاتمًا بالقول: "الآن هو وقت السلام! شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".

وجاء إعلان الرئيس الأمريكي عن أول تدخل لواشنطن في الحرب الدائرة بعد وقت قصير من إبلاغ وزير خارجيته ماركو روبيو أن ترامب يفضل الدبلوماسية كحل للأزمة مع إيران.

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن قاذفات "بي 2" الأمريكية استخدمت في الهجمات على مواقع إيران النووية.

وكانت أنباء قد انتشرت، السبت، عن نقل قاذفات "بي-52" التي يمكنها حمل قنابل ضخمة، يقول خبراء إنها مثالية لقصف هذه المواقع.

بدوره، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في إدارة الرئيس ترامب قوله إن إسرائيل أبلغت مسبقًا بالضربة الأمريكية في إيران.

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