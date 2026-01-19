ثلاثي مصري ضمن التشكيل المثالي لكأس أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

كشف موقع “هوسكورد” العالمي عن التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي استضافها المغرب، اعتمادا على التقييمات الرقمية لأداء اللاعبين طوال البطولة، بحد أدنى 5 مشاركات لكل لاعب.

محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي لكأس أمم أفريقيا

وجاء التشكيل ليعكس التفوق الواضح لعدد من نجوم الصف الأول في القارة، يتقدمهم محمد صلاح قائد منتخب مصر، وساديو ماني نجم السنغال، وفيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا، بعد مستويات لافتة تركت بصمة واضحة في مشوار منتخباتهم.

وانتزع حراسة المرمى إدوارد ميندي، حارس منتخب السنغال المتوج باللقب، بتقييم (6.91)، بينما تشكل خط الدفاع من السنغالي كريبين دياتا، والمصريين ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، والمغربي نصير مزراوي.

وفي خط الوسط، اختار هوسكورد، كل من أديمولا لوكمان نجم نيجيريا وصاحب أعلى تقييم في التشكيل (7.80)، إلى جانب السنغالي إدريسا جانا جاي والإيفواري أماد ديالو.

أما الخط الأمامي، فتكون من محمد صلاح وساديو ماني، خلف رأس الحربة النيجيري فيكتور أوسيمين.

بونو ودياز خارج التشكيل المثالي

وفازت السنغال على المغرب، أمس، في المباراة النهائية بنتيجة 1-0، فيما احتلت نيجيريا المرتبة الثالثة، فيما جاءت مصر رابعة.

واللافت أن تشكيلة الموقع خلت من هداف البطولة، المغربي إبراهيم دياز، وأفضل حارس، مواطنه ياسين بونو.

