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خارج الحدود

تضم عددا كبيرا من المسيرات، الحرس الثوري الإيراني يعلن انطلاق الموجة 19 من «الوعد الصادق 3»

مسيرات إيرانية، فيتو
مسيرات إيرانية، فيتو

أصدر ‌الحرس الثوري الإيراني بيانا منذ قليل أطلق فيه إنذارا لحالة التأهب القصوى إلى منظومة الدفاع الإسرائيلية.

وأعلن  شنّ هجوم بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل، معلنا انطلاق الموجة الجديدة من الهجوم والتى تضم عددا كبيرا من المسيرات تستهدف شمال وجنوب الأراضي المحتلة.

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم بالمسيّرات على أهداف استراتيجية في إسرائيل.

وحذّر المتحدث باسم عملية " 3" العقيد إيمان تاجيك، الإسرائيليين من "الموت المحتم"، معتبرًا أن المسيّرات الإيرانية ترسل الموت في كل لحظة، داعيًا إياهم للهرب من "مستنقع نتنياهو"، على حد تعبيره.

وقال تاجيك إن مسيرة "شاهد 136" تصدر تحذيرًا للموت في كل لحظة إلى إسرائيل، موجهًا حديثه للإسرائيليين بالقول: "سارعوا بالهرب من مستنقع نتنياهو، موتكم محتوم".

يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان مسؤول إيراني رفيع عن امتلاك إيران صواريخ "أكثر تطورًا" مما استخدمته لحد الآن في حربها مع ، مؤكدًا أنه "سيتم استخدامها بلا شك".

ودخلت الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها التاسع، وسط تصاعد التوتر وتبادل القصف المكثف بين البلدين.

إلى ذلك، أعلن في محافظة مازندان القبض على جاسوس للموساد، لافتًا إلى أن الجاسوس أكمل دورات تخصصية وتدريبات عسكرية في دولة خارجية، وتم العثور على معدات تقنية وأجهزة تجسس واتصال بحوزته.

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الحرس الثوري الإيراني منظومة الدفاع الإسرائيلية إسرائيل المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني المسي رات الإيرانية

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