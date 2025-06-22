الأحد 22 يونيو 2025
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أخبار مصر

متحدث البترول يؤكد عودة حقل ظهر للإنتاج وإدخال 220 مليون قدم من الغاز

حقل ظهر، فيتو
حقل ظهر، فيتو
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أكد المهندس معتز عاطف متحدث وزارة البترول خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في قناة صدي البلد، أن هناك حزم وحوافز للشركاء الأجانب العاملين بقطاع البترول من أجل البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر؛ وذلك لزيادة الإنتاج 

 

توقيع اتفاقيات مع قبرص علي جلب الغاز لمصر 

وفي ذات السياق، أشار متحدث وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع دولة قبرص على جلب الغاز القبرصي لمعالجة في مصانع الإسالة الخاصة بنا وهذه الصفقة تساعد في ربط أصول الغاز بأوروبا وتحويل مصر لمركز إقليمي.


وقال المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث باسم الوزارة، إن حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي مؤثر، مؤكدًا أن الحفار الجديد بدأ في العمل ويساهم في إدخال 220 مليون قدم مكعب في الفترة المقبلة.

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