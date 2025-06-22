الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

بقوة 6 درجات، زلزال يضرب ساحل هوكايدو في اليابان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالًا بلغت شدته 6 درجات وقع قبالة سواحل هوكايدو في اليابان.

وذكرت مصادر أن عدة مواقع في منطقة شمال المحيط الهادئ تأثرت بالزلزال.

وأضافت مصادر محلية أن الزلزال وقع في تمام الساعة 06:23:17 بتوقيت اليابان على عمق 10 كيلومترات.

وأشارت مصادر يابانية إلى أن هذا الموقع نفسه سُجِّلت فيه حركات زلزالية قوية قبل يومين.

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مركز الأبحاث الألماني اليابان سواحل هوكايدو الزلزال

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