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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب: الحرب قد بدأت الآن

الحرس الثوري الإيراني،
الحرس الثوري الإيراني، فيتو

قال الحرس الثوري الإيراني  في منشور عبر على منصة "إكس"، إن "الحرب بالنسبة لنا قد بدأت الآن"، في أول رد فعل على الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق تدمير منشآت في فوردو ونطنز وأصفهان.

وفي وقت سابق، أكّد التلفزيون الرسمي الإيراني، فجر الأحد، وقوع هجوم على مواقع نووية داخل البلاد، مشيرًا إلى تقارير عن استهداف 3 مواقع نووية إيرانية، في تطور لافت وسط التصعيد المتواصل.

وأفادت شبكة "خبر" الإيرانية بأن الهجوم نُسب إلى الولايات المتحدة، في حين أعلنت وكالة "انتخاب" أن بعض التقارير تشير إلى دعم أمريكي مباشر للعملية ضد المواقع النووية.

وفي السياق نفسه، نشر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، عبر منصة تروث سوشال، بيانًا قال فيه إن مقاتلات أمريكية شنت هجومًا على 3 مواقع نووية في فردو، نطنز وأصفهان، مؤكدًا أن الطائرات ألقت "حمولة كاملة من القنابل" على موقع فردو النووي، ثم غادرت المجال الجوي الإيراني عائدةً إلى قواعدها.

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الحرس الثوري الإيراني الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فوردو نطنز أصفهان

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