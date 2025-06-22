أبرزها يوفنتوس والوداد، مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
كأس العالم للأندية، تقام اليوم الأحد عدد من المواجهات القوية في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقا.
وتقام اليوم المواجهات التالية:
ريفر بليت × مونتيري - 4 صباحا | منصة DZAN
يوفنتوس × الوداد - 7 مساء | منصة DZAN
ريال مدريد × باتشوكا - 10 مساء | إم بي سي أكشن
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