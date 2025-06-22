فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية

يبدأ اليوم الأحد موقع بوابة الوظائف الحكومية في تلقي طلبات الراغبين في التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية لمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي – الإعدادي).

وأعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع (٩٣٥٤) في وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية لمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي – الإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة.

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم انجليزي

وعن الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم انجليزي لمعلمي الحصة تشمل ما يلي:

* ألا يزيد عمر المتقدم على 45 عاما

*مؤهل عالٍ - تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص لغة إنجليزية

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص لغة إنجليزية

*مؤهل عال-الدراسات الإنسانية (شعبة التربية) تخصص لغة إنجليزية

*مؤهل عال-التربية النوعية تخصص لغة إنجليزية

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص لغة إنجليزية

*مؤهل عال - كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص لغة إنجليزية

*ألا يقل عن مقبول

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم انجليزي

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية من العاملين بالحصة تشمل ما يلي:



* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

ولمعرفة خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من اليوم 22 يونيو الجاري حتى يوم 5 من شهر يوليو المقبل على موقع البوابة أيضا.

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