الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

أول فيديو لموقع منشأة فوردو بعد تعرضها لقصف أمريكي

إيران، فيتو
إيران، فيتو

نشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أول فيديو من موقع منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، بعد الهجوم الأمريكي.


وتظهر في مقطع الفيديو أضواء ساطعة من الموقع، الذي يقع جنوبي طهران، كما تعرض مع موقعين نووين إيرانيين آخرين لضربات أمريكية في وقت مبكر من صباح الأحد.

وبعد القصف أعلنت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية الرسمية، أن المواقع النووية التي أعلنت الولايات المتحدة ضربها لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.

وقالت الوكالة إن "المواقع التي ادعى (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهدافها كانت قد أُخليت مسبقا".

وأضافت: "لا توجد في هذه المواقع أي مواد قد تسبب إشعاعا".

وكانت إيران أعلنت سابقا أنها أخلت بعض المواقع النووية من المواد المشعة، تزامنا مع بدء إسرائيل حملة عسكرية ضدها.

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منشاة فوردو تخصيب اليورانيوم طهران دونالد ترامب

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