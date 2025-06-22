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رياضة

الحضري عن تجاهل مجلس الأهلي له: أماكن الأساطير تختلف عن أماكن إدارات الأندية

عصام الحضري، فيتو
عصام الحضري، فيتو

الأهلي، كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، حقيقة تجاهل مجلس إدارة النادي الأهلي خلال مباراة بالميراس في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وخسر النادي الأهلي مباراة بالميراس بثنائية نظيفة، والتي جمعتهما مساء الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

بالميراس عمل حساب للأهلي

وقال عصام الحضري في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي قدم مباريات جيدة في بطولة كأس العالم، وبالميراس البرازيلي عمل حساب الأهلي جيدا، ولكن هناك فارق في الإمكانيات بكل تأكيد".

وتابع: "الكاميرا التي التقطت تجاهل مجلس الأهلي لي كنت أتمنى أن تتواجد خلال تواجدنا معًا داخل الأماكن المخصصة للاجتماعات".

وأكمل: "أماكن تواجد الأساطير واللاعبين الكبار تختلف عن أماكن تواجد اللاعبين ومجالس الإدارات، ولكن الكاميرات لم تظهر ذلك".

سلمنا على بعض بالأحضان

وتابع ضاحكا: "سلمنا على بعض بالأحضان في الغرفة قبل الخروج في المقصورة، وفيه مثل مصري بيقول كتر السلام يقل المعرفة".

وأتم: "لم يحدث تجاهل من مجلس الأهلي خلال مباراة بالميراس وعلاقتنا كانت جيدة للغاية ولا تزال جيدة بكل تأكيد".

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الأهلي النادي الأهلي عصام الحضري بالميراس كأس العالم للأندية 2025

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