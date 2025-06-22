سقوط مشجعين من المدرجات يفسد احتفالات مولودية الجزائر بلقب الدوري (فيديو)

خيم الحزن على أجواء تتويج مولودية الجزائر بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، عقب إصابة عدد من المشجعين بجروح متفاوتة إثر سقوطهم من المدرجات العلوية لملعب 5 يوليو في الجزائر العاصمة.

وتوج مولودية الجزائر باللقب للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، بعد تعادله من دون أهداف أمام ضيفه نجم شباب مقرة الذي هبط لدوري الهواة، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن الجولة 30 والأخيرة من الدوري، بحضور قياسي للجماهير التي فاق عددها 60 ألف متفرج.

وقررت رابطة دوري المحترفين إلغاء حفل تسليم درع الدوري لمولودية الجزائر، إلى إشعار آخر.

وذكر مراسل الإذاعة الجزائرية أنه شاهد سقوط مشجعين من المدرجات العلوية نحو مدرج الصحافة من علو 6 أمتار على الأقل، في ملعب 5 يوليو، الأكبر في الجزائر.

وأوضح أنه لم يكن من الممكن إقامة مراسم الاحتفال، في ظل الأجواء الحزينة التي سيطرت على الجميع، بمن فيهم اللاعبون الذين كانوا يسألون على أحوال المصابين.

وكشف ذات المصدر ان سيارات الإسعاف هرعت لنقل عدد من المصابين إلى المستشفى. فيما جرى إسعاف أخرين داخل الملعب بعدما تعرضوا لحالات إغماء.

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