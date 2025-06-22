الأحد 22 يونيو 2025
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محافظات

تسريب كشوفات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية قبل اعتمادها رسميًا، والتعليم تحقق

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالشرقية، فيتو

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، كشوفات يُعتقد أنها تتضمن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2025 (الترم الثاني)، وذلك قبل اعتمادها رسميًا من قِبل المحافظ. وسرعان ما انتشرت منشورات التهاني بين الأهالي، الذين سارعوا بمشاركة صور النتائج وتهنئة أبنائهم بالنجاح.

ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الشرقية

 نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2025

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعتمد فيه صباح اليوم الأحد، محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، النتيجة رسميًا، استعدادًا لنشرها عبر القنوات الرسمية.

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تسريب كشوفات نتيجة إعدادية الشرقية قبل اعتمادها رسميًا.. والتعليم تحقق،فيتو
تسريب كشوفات نتيجة إعدادية الشرقية قبل اعتمادها رسميًا.. والتعليم تحقق،فيتو
تسريب كشوفات نتيجة إعدادية الشرقية قبل اعتمادها رسميًا.. والتعليم تحقق،فيتو
تسريب كشوفات نتيجة إعدادية الشرقية قبل اعتمادها رسميًا.. والتعليم تحقق،فيتو
تسريب كشوفات نتيجة إعدادية الشرقية قبل اعتمادها رسميًا.. والتعليم تحقق،فيتو

من جانبها، فتحت مديرية التربية والتعليم بالشرقية تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الواقعة، والتحقق من مدى صحة الكشوفات المسربة، ومعرفة المتسببين في تسريبها قبل الموعد الرسمي للإعلان.

تسريب كشوفات نتيجة إعدادية الشرقية قبل اعتمادها رسميًا.. والتعليم تحقق،فيتو
تسريب كشوفات نتيجة إعدادية الشرقية قبل اعتمادها رسميًا.. والتعليم تحقق،فيتو
تسريب كشوفات نتيجة إعدادية الشرقية قبل اعتمادها رسميًا.. والتعليم تحقق،فيتو
تسريب كشوفات نتيجة إعدادية الشرقية قبل اعتمادها رسميًا.. والتعليم تحقق،فيتو
تسريب كشوفات نتيجة إعدادية الشرقية قبل اعتمادها رسميًا.. والتعليم تحقق،فيتو
تسريب كشوفات نتيجة إعدادية الشرقية قبل اعتمادها رسميًا.. والتعليم تحقق،فيتو
تسريب كشوفات نتيجة إعدادية الشرقية قبل اعتمادها رسميًا.. والتعليم تحقق،فيتو
تسريب كشوفات نتيجة إعدادية الشرقية قبل اعتمادها رسميًا.. والتعليم تحقق،فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.
- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.
ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

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