الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

بعد 48 ساعة، انتهاء رحلة البحث عن ضحايا أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة

انتهاء الحماية المدنية
انتهاء الحماية المدنية من عمليات البحث عن الضحايا، فيتو

عقارين حدائق القبة المنهارة، بعد ما يقرب من 48 ساعة استغرقتها فرق الإنقاذ بادارة الحماية المدنية في القاهرة، بحثا عن ضحايا أسفل ركام عقارين حدائق القبة المنهارة، انتهت من عمليات البحث بعد التأكد من عدم وجود مصابين أو وفيات.

وأسفرت نتائج البحث عن انتشال 11 جثة بينهم سيدات وأطفال و10 أشخاص مصابين وتم إنقاذ 13 ناجيا من العقارين المنهارين وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

وصول مدير أمن القاهرة لموقع عقارات حدائق القبة

 وكان اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وصل إلى موقع انهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع للإشراف المباشر على جهود فرق الإنقاذ والإغاثة.

وتلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع بمنطقة حدائق القبة في القاهرة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وأخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العقارات المجاورة لـعقارات حدائق القبة المنهارة من السكان تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

 

انهيار عقارات حدائق القبة

واستمع رجال المباحث لأقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارات المنهارة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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عقارين حدائق القبة المنهارة الحماية المدنية أمن القاهرة

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