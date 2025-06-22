كأس العالم للأندية، طموحات جديدة للأهلي أمام بورتو في ليلة الوداع

كأس العالم للأندية، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام فريق بورتو البرتغالي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم اقتراب الأهلي بنسبة كبيرة من وداع البطولة وفقد فرصة التأهل لدور الـ16، إلا أن المارد الأحمر بات لديه طموحات وأهداف جديدة يسعى لتحقيقها في الجولة الثالثة والأخيرة أمام بورتو البرتغالي.

ويسعى الأهلي لتحقيق عدد من الأهداف أمام بورتو البرتغالي، وأبرزها تحقيق فوز تاريخي على فريق أوروبي، يحسن صورة المارد الأحمر بشكل كبير حتى لو لم يتأهل للدور ثمن النهائي.

كما يطمح الأهلي في تحقيق الفوز من أجل إنعاش خزينة الفريق الأحمر بـ2 مليون دولار، وذلك طبقا للائحة التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأخيرا يسعى لاعبو النادي الأهلي لإحراز الأهداف في المواجهة الأخيرة أمام بورتو، بعد أن فشلوا في تسجيل أي أهداف أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى، وبالميراس البرازيلي في الجولة الثانية.

وتعد مواجهة بورتو مهمة للغاية بالنسبة للنادي الأهلي، حيث يدخل المارد الأحمر المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد التعادل والخسارة في الجولة الأولي والثانية من دور المجموعات بمونديال الأندية على الترتيب.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

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