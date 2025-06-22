الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بعد الضربة الأمريكية للمنشآت النووية

الاعتداء الأمريكي
الاعتداء الأمريكي على المنشآت النووية، فيتو

أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا حول الأوضاع المتعلقة بالاعتداءات الأخيرة التي طالت مواقع نووية في فوردو وأصفهان ونطنز، والتطورات المرتبطة بها.


وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قالت في بيان لها، “على إثر الهجمات الهمجية التي شنّها العدو الصهيوني خلال الأيام الماضية، تعرّضت المواقع النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان فجر اليوم لاعتداء وحشي يتنافى مع القوانين الدولية، ولا سيما معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)”.

وقد نُفّذ هذا العمل المخالف للقوانين الدولية – وللأسف – في ظل لا مبالاة، بل وتواطؤ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد أعلن العدو الأمريكي، من خلال الفضاء الإلكتروني وعلى لسان رئيسه، تحمّله مسئولية هذا الهجوم على المواقع المذكورة، وهي مواقع تخضع لمراقبة دائمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقًا لاتفاقية الضمانات ومعاهدة NPT.

ونتوقع من المجتمع الدولي أن يدين هذه الفوضى القانونية القائمة على منطق شريعة الغاب، وأن يقف إلى جانب إيران في سبيل نيل حقوقها المشروعة.

وتطمئن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الشعب الإيراني العظيم بأنها، رغم مؤامرات الأعداء الخبيثة، وبهمّة آلاف العلماء والمتخصصين الثوريين والمتحمسين، لن تسمح بوقف مسار تطوير هذه الصناعة الوطنية، التي هي ثمرة دماء الشهداء النوويين.

وقد وضعت المنظمة في صلب أولوياتها الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني النبيل، بما في ذلك المتابعة القانونية اللازمة.

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منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فوردو أصفهان نطنز الطاقة الذرية الإيرانية

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