أخبار مصر: زيزو يكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بالزمالك، جبروت امرأة يهز قنا، زوجة مطرب شهير تستغيث على الهواء، الأرصاد تحذر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

زوجة إسماعيل الليثي تستغيث على الهواء: انقذوني قطع لي جسمي وخد فلوسي وشقايا

لم تمر شهور على خلافهما بسبب تواجدها في فرح شقيقتها بعد أسابيع قليلة من وفاة ابنها الطفل ضاضا وترردت أنباء وقتها بانفصالهما، خرجت الميكب أرتيست شيماء سعيد بفيديو جديد عبر حسابها على تيك توك وهي تصرخ وفي حالة بكاء هستيرية وتستغيث من زوجها المطرب الشعبي إسماعيل الليثي.

زيزو: جمهور الزمالك خذلني وتعرضت لحملات ممنهجة لتشويه سمعتي (فيديو)

كشف أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق أنه تعرض لحملات ممنهجة ضده من إدارة وجماهير نادي الزمالك على مدار ثمانية أشهر.

أول رد من قائد "القوات الشعبية" برفح على تقارير تلقيه دعما عسكريا من إسرائيل

بعد تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تقوم بتسليح عشائر في غزة، ومعارِضة لحماس، خرج قائد ما يعرف بـ"القوات الشعبية" في رفح، ليرد على هذه المزاعم التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية عن تلقيه دعمًا وتسليحًا من إسرائيل.

موجة حارة ورياح واضطراب ملاحي، تحذير من حالة الطقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

جريمة بشعة تهز قنا، ربة منزل تخدر زوجها وتصطحبه في"توك توك" وتذبحه أسفل كوبري

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، لغز واقعة العثور على جثة شخص عاطل مذبوح أسفل كوبري الخلابيصي في فرشوط شمال محافظة قنا.

كلهم مصريين، مصرع شخص وإنقاذ 36 آخرين في احتراق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل ليبيا

أفادت مؤسسة العابرين الليبية لمساعدة المهاجرين، بوفاة مهاجر مصري وإنقاذ 36 آخرين كانوا على متن مركب بعد تعرضه للاحتراق في عرض البحر.

الموضوع أكبر من الفلوس، زيزو يصف شعوره بارتداء قميص الأهلي (فيديو)

أكد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق، أن خطوة انتقاله للأهلي لم تكن سهلة لكن ما فعله جمهور وإدارة الزمالك سهل عليه الأمر.

أسما شريف منير تعلن زواجها (صور)

أعلنت الفنانة أسما شريف منير عقد قرانها على خطيبها الذي أعلنت الارتباط به خلال شهر مارس الماضي.

شريف إكرامي يقرر الاعتزال والإعلان رسميا خلال ساعات

قرر شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي وبعد خسارة لقب كأس مصر أمام الزمالك.

شرعنة العنف والفوضى، واشنطن تدرس منح ملايين الدولارات "لمؤسسة غزة الإنسانية"

تدرس وزارة الخارجية الأمريكية منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة التي تقدم المساعدات لقطاع غزة، في خطوة من شأنها أن تزيد انخراط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى.

المفروض يكون ببلاش ولكن، شيخ الجزارين يتحدث عن كارثة أدت إلى ارتفاع سعر الضاني في عيد الأضحى

سجلت أسعار اللحوم الضاني ارتفاعًا ملحوظًا، مع بدء موسم عيد الأضحى المبارك، فما أسباب ارتفاع سعر اللحمة الضاني في الأسواق؟

الأمن يروي ما حدث، حقيقة اقتحام 3 أشخاص منزل سيدة لسرقتها في أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حقيقة ما تم نشره بأحد المواقع الإخبارية بشأن اقتحام 3 أشخاص لمنزل سيدة بغرض السرقة في الجيزة.

زيزو يرد على اتهام طلب والده أموالا من نادي الزمالك (فيديو)

كشف أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق حقيقة طلب والده أموالًا من نادي الزمالك كما تردد.

حملة "تطهير" وشيكة لحلفاء ماسك في الإدارة الأمريكية بعد خلافه مع ترامب

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن حلفاء الملياردير إيلون ماسك في المناصب الحكومية الأمريكية قد يتعرضون لحملة تطهير بسبب نزاعه مع الرئيس دونالد ترامب.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات تصفيات أوروبا لكأس العالم

يشهد اليوم السبت العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها آندورا ضد إنجلترا وأيضًا فنلندا ضد هولندا.

زلزال عنيف يهز تشيلي ويقطع الكهرباء عن الآلاف (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة أتاكاما شمالي تشيلي، الجمعة، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات، لكنه أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص، وفقا للسلطات.

بعد اتصال إنزاجي به شخصيا، أوسيمين على أعتاب الهلال السعودي براتب استثنائي

بات النيجيري فيكتور أوسيمين على أعتاب الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي.

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