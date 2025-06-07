زيزو يرد على اتهام طلب والده أموالا من نادي الزمالك (فيديو)

كشف أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق حقيقة طلب والده أموالًا من نادي الزمالك كما تردد.

وقال زيزو خلال حواره مع إبراهيم فايق بقناة إم بي سي مصر 2: "والدي عمره ما طلب فلوس في حياته من نادي الزمالك إزاي يطلع بالصورة دي".

وتابع: "اتقال على والدي إنه بيسمسر من ورايا، والله عمره ما طلب مليم، لكني خلال الجلسة الوحيدة والأخيرة التي تمت بيني وبين مسؤولي الزمالك طالبت بضرورة حصوله على حقه لأن أي وكيل سيحصل على نسبة مقابل ذلك وهذا حق والدي".

الأهلي يعلن ضم زيزو

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميًّا مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد سيد زيزو في تدريبات النادي الأهلي، اليوم السبت، حيث يطير اللاعب إلى مدينة ميامي الأمريكية للانضمام إلى بعثة الأحمر.

ويصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي إلى أمريكا، مساء اليوم السبت تمهيدًا للانضمام إلى معسكر النادي الأهلي الذي انطلق أمس في ميامي الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

عقد زيزو مع الاهلي

ويحصل زيزو على عقد سنوي تبلغ قيمته 70 مليون جنيه تشمل 30 مليون من خزينة النادي.

يذكر أن شركة الأهلي لكرة القدم أبرمت عقود إعلانات سنوية للاعب بقيمة 40 مليون جنيه وحصل زيزو على مبالغ مالية نظير تواجد اثنين من الرعاة في برومو التقديم بخلاف تصويره إعلان ترويجي لفيلم سينمائي مع لاعبين آخرين بالأهلي.

وتعمل شركة الأهلي تعمل على توفير رعاة وإعلانات لصفقات الأهلي حتى تصل لمرحلة عدم تحمل خزينة النادي أي أموال فيها على المدى القريب.

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