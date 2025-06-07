السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زيزو يرد على اتهام طلب والده أموالا من نادي الزمالك (فيديو)

زيزو ووالده، فيتو
زيزو ووالده، فيتو

كشف أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق حقيقة طلب والده أموالًا من نادي الزمالك كما تردد.

 

وقال زيزو خلال حواره مع إبراهيم فايق بقناة إم بي سي مصر 2: "والدي عمره ما طلب فلوس في حياته من نادي الزمالك إزاي يطلع بالصورة دي".

وتابع: "اتقال على والدي إنه بيسمسر من ورايا، والله عمره ما طلب مليم، لكني خلال الجلسة الوحيدة والأخيرة التي تمت بيني وبين مسؤولي الزمالك طالبت بضرورة حصوله على حقه لأن أي وكيل سيحصل على نسبة مقابل ذلك وهذا حق والدي".

 

الأهلي يعلن ضم زيزو

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميًّا مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد سيد زيزو في تدريبات النادي الأهلي، اليوم السبت، حيث يطير اللاعب إلى مدينة ميامي الأمريكية للانضمام إلى بعثة الأحمر.  

ويصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي إلى أمريكا، مساء اليوم السبت تمهيدًا للانضمام إلى معسكر النادي الأهلي الذي انطلق أمس في ميامي الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

 

عقد زيزو مع الاهلي 

ويحصل زيزو على عقد سنوي تبلغ قيمته 70 مليون جنيه تشمل 30 مليون من خزينة النادي.

يذكر أن شركة الأهلي لكرة القدم أبرمت عقود إعلانات سنوية للاعب بقيمة 40 مليون جنيه وحصل زيزو على مبالغ مالية نظير تواجد اثنين من الرعاة في برومو التقديم بخلاف تصويره إعلان ترويجي لفيلم سينمائي مع لاعبين آخرين بالأهلي.

وتعمل شركة الأهلي تعمل على توفير رعاة وإعلانات لصفقات الأهلي حتى تصل لمرحلة عدم تحمل خزينة النادي أي أموال فيها على المدى القريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيزو الزمالك أحمد سيد زيزو نادي الزمالك عقد زيزو مع الزمالك عقد زيزو مع الاهلي

مواد متعلقة

زيزو يكشف تفاصيل مكالمة جيرارد لضمه إلى الاتفاق السعودي ودور محمد صلاح في الصفقة

زيزو: جمهور الزمالك خذلني وتعرضت لحملات ممنهجة لتشويه سمعتي (فيديو)

زيزو يفجر مفاجأة بشأن التجديد مع الزمالك وهذا ما اقترحته الإدارة كمقدم للعقد

زيزو: إدارة الزمالك حجزت لي تيكت للكشف بنيوم السعودي وقالوا إني عايز 60 مليون جنيه للتجديد (فيديو)

زيزو: لو الفلوس هدفي كان ممكن أرحل من 3 مواسم للدوري القطري

زيزو: إدارة الزمالك رفضت عرضا كان سيدر للنادي ملايين الدولارات

زيزو: كل اللي حصل معايا كان مخطط له من البداية من إدارة الزمالك

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

زوجة إسماعيل الليثي تستغيث على الهواء: انقذوني قطع لي جسمي وخد فلوسي وشقايا

الأمن يروي ما حدث، حقيقة اقتحام 3 أشخاص منزل سيدة لسرقتها في أكتوبر

المفروض يكون ببلاش ولكن، شيخ الجزارين يتحدث عن كارثة أدت إلى ارتفاع سعر الضاني في عيد الأضحى

ضوابط حساب استهلاك المياه والصرف وفقا للقانون الجديد

زيزو يرد على اتهام طلب والده أموالا من نادي الزمالك (فيديو)

تصفيات كأس العالم، كرواتيا تكتسح جبل طارق 7-0

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الموضوع أكبر من الفلوس، زيزو يصف شعوره بارتداء قميص الأهلي (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة ثاني أيام عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية