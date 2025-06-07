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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات تصفيات أوروبا لكأس العالم

إنجلترا،فيتو
إنجلترا،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها آندورا ضد إنجلترا وأيضًا فنلندا ضد هولندا. 

 

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم  والقنوات الناقلة 

البوسنة والهرسك ضد سان مارينو – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2.    

مالطا ضد  ليتوانيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2.    

آندورا ضد إنجلترا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1.    

فنلندا ضد هولندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1.    

النمسا ضد رومانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2.  

 

مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة

كينيا ضد تشاد – الساعة 1 ظهرًا.

لاتفيا ضد أذربيجان – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.    

الدنمارك ضد إيرلندا الشمالية – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5.    

اليونان ضد سلوفاكيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4.    

كندا صد أوكرانيا – الساعة 10 مساء.

الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا – الساعة 10:30 مساء.

المكسيك ضد سويسرا – الساعة 11 مساء.

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السبت مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم أوروبا

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