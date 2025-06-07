الموضوع أكبر من الفلوس، زيزو يصف شعوره بارتداء قميص الأهلي (فيديو)

أكد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق، أن خطوة انتقاله للأهلي لم تكن سهلة لكن ما فعله جمهور وإدارة الزمالك سهل عليه الأمر.

وقال زيزو خلال حواره مع إبراهيم فايق بقناة إم بي سي مصر 2: "الموضوع في الأول ما كانش سهل 6 سنين في الزمالك كلها ذكريات ولم أكن لاعبًا فقط بل كانت لديَّ مسؤولية".

وتابع: "اكتشفت في النهاية أنه لا شيء باقٍ أنا اتهنت واتبهدلت ولا كأني قدمت شيء خلال خمس أو ست مواسم".

وأضاف: "بحترم وبقدر جمهور النادي الأهلي بشكل كبير وقلت أكتر من مرة إن فيه أقاربي ومقربين لي أهلاوية وهذا أحد أسباب اتخاذ قرار الانتقال إلى الأهلي"

وتابع: "الموضوع مش موضوع فلوس، موضوع شغف مع نادي كبير أحقق معه بطولات وتاريخ جديد".

الأهلي يعلن ضم زيزو

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميًّا مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد سيد زيزو في تدريبات النادي الأهلي، اليوم السبت، حيث يطير اللاعب إلى مدينة ميامي الأمريكية للانضمام إلى بعثة الأحمر.

ويصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي إلى أمريكا، مساء اليوم السبت تمهيدًا للانضمام إلى معسكر النادي الأهلي الذي انطلق أمس في ميامي الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

عقد زيزو مع الاهلي

ويحصل زيزو على عقد سنوي تبلغ قيمته 70 مليون جنيه تشمل 30 مليون من خزينة النادي.

يذكر أن شركة الأهلي لكرة القدم أبرمت عقود إعلانات سنوية للاعب بقيمة 40 مليون جنيه وحصل زيزو على مبالغ مالية نظير وجود اثنين من الرعاة في برومو التقديم بخلاف تصويره إعلانًا ترويجيًّا لفيلم سينمائي مع لاعبين آخرين بالأهلي.

وتعمل شركة الأهلي تعمل على توفير رعاة وإعلانات لصفقات الأهلي حتى تصل إلى مرحلة عدم تحمل خزينة النادي أي أموال فيها على المدى القريب.

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