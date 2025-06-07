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موجة حارة ورياح واضطراب ملاحي، تحذير من حالة الطقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتوقعت أن يسود طقس  شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

شبورة كثيفة، حالة الطقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

حالة الطقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، اضطراب بملاحة خليج السويس


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس  شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم ثاني أيام عيد الأضحى

وحذرت هيئة الأرصاد من شبورة مائية من الساعة 4 صباح اليوم حتى الساعة 8 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما حذرت من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من ( 50: 60) كم/ س، وارتفاع الأمواج من ( 2.5: 3).

وأشارت أيضًا ان طقس اليوم يشهد نشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:26

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