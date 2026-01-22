بالتعاون مع ادرس في مصر، 60 جامعة تشارك في الملتقى الدولي للتعليم العالي بالرياض

18 حجم الخط

تشارك نحو 60 جامعة مصرية في النسخة الأولى من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي EDUGATE الرياض 2026، الذي يعقد خلال الفترة من 1 إلى 2 فبراير بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك تحت رعاية ومشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومبادرة «ادرس في مصر»، وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وبحضور رسمي وأكاديمي رفيع المستوى من مصر والمنطقة العربية والعالم.

وينعقد المعرض والملتقى المصاحب له بتشريف وحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والأميرة دانيا بنت عبدالله بن سعود آل سعود وعدد كبير من رؤساء وقيادات الجامعات المصرية والعربية.

مبادرة ادرس في مصر

وأكد الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، أن مبادرة «ادرس في مصر» تُعد مبادرة رئاسية تعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز جاذبيتها إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضطلع بدور محوري في تنفيذ المبادرة من خلال الإدارة المركزية للوافدين بقطاع الشئون الثقافية والبعثات، بما يسهم في تطوير منظومة قبول الطلاب الدوليين، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية وفقا للمعايير الدولية.

وأوضح أن جمهورية مصر العربية تضم حاليا 128 جامعة تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب فروع الجامعات الأجنبية، وتقدم هذه الجامعات مئات البرامج الأكاديمية المتقدمة المرتبطة بشراكات مع جامعات ومؤسسات دولية مرموقة، ما يعزز من تنافسية التعليم العالي المصري على المستوى العالمي.

وأكد الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور، الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية المصرية بالمملكة العربية السعودية، أن المكاتب الثقافية المصرية بالخارج تؤدي دورا أساسيا في دعم مبادرة «ادرس في مصر» والترويج للجامعات المصرية، من خلال التواصل المباشر مع الطلاب وأولياء الأمور، وتقديم الإرشاد الأكاديمي، وتذليل أية معوقات قد تواجه الراغبين في الدراسة بمصر.

وأشار إلى أن المكتب الثقافي المصري بالرياض والمكتب الثقافي المصري بجدة يُعدان من المكاتب ذات الكثافة الطلابية، حيث يضطلعان بجهود موسعة ومستمرة في ملف الطلاب الوافدين، تشمل التنسيق المباشر مع وزارة التعليم العالي وقطاع الشئون الثقافية والبعثات، وتقديم الدعم الإداري والفني، والمساهمة في تبسيط وتسريع الإجراءات، بما أتاح تسهيلات ملموسة للطلاب وأولياء أمورهم.

كما يحرص المكتبان على المشاركة الفعالة في المعارض التعليمية الدولية، والتعريف بالبرامج الدراسية المختلفة، وهو ما أسهم في تحقيق زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب الوافدين وتعزيز الثقة في منظومة التعليم العالي المصري.

إحصائيات أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

وشهدت الجامعات المصرية طفرة غير مسبوقة في أعداد الطلاب الوافدين خلال 2025، حيث بلغ إجمالي عددهم نحو 198 ألف طالب من 119 دولة، بينهم 138 ألف طالب ملتحقون بمنظومة التعليم العالي، موزعين على 28 جامعة حكومية و34 جامعة خاصة و22 جامعة أهلية، بما يعكس اتساع نطاق الاستقطاب الدولي واستمرار تنامي الثقة في منظومة التعليم العالي المصرية.

وتُعد منصة «ادرس في مصر» المحور الرئيسي لإدارة منظومة الطلاب الوافدين، حيث تعمل بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، وتقدم كافة خدمات التقديم للمرحلة الجامعية والدراسات العليا، إلى جانب برامج تعليم اللغة العربية، والدبلومات، والبرامج القصيرة، بما يضمن سهولة الاستخدام وتكامل الخدمات.

ومن جانبه، قال الدكتور علي شمس الدين، رئيس ملتقى EDUGATE ورئيس جامعة بنها الأسبق: إن نسخة الرياض 2026 تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الأكاديمي العربي والدولي، مشيرًا إلى تنظيم ندوة استراتيجية رفيعة المستوى بعنوان «نحو نظام يعزز مناخ الذكاء الاصطناعي في الجامعات العربية»، بمشاركة قيادات جامعية وخبراء وصنّاع سياسات، وبحضور الأميرة دانية بنت عبد الله بن سعود آل سعود، وكلمة للدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.

وأوضح شمس الدين أن الندوة تنطلق من قناعة مفادها أن الذكاء الاصطناعي بات عنصرا محوريا في إعادة تشكيل التعليم العالي عالميا، لما له من تأثير مباشر على نماذج التدريس والتعلم، وإنتاجية البحث العلمي، وأنظمة الحوكمة، وقابلية توظيف الخريجين، مؤكدا أن بناء نظام بيئي متكامل للذكاء الاصطناعي في الجامعات العربية لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية لمواكبة المنافسة العالمية والاستعداد للمستقبل.

وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي سيركز على رؤية وقيادة التحول نحو الذكاء الاصطناعي، ودور القيادات الجامعية في وضع الاستراتيجيات المؤسسية وأطر الحوكمة والأخلاقيات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتصميم خارطة طريق مستدامة لدمج الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي.

ويشارك في استعراض التجارب الجامعية كل من الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد ضياء الدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل.

ومن أبرز الجامعات المصرية المشاركة جامعات الإسكندرية وعين شمس والجامعة المصرية اليابانية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الشريك الاستراتيجي للمعرض، والجامعة البريطانية، وجامعة المستقبل، وجامعة الجلالة، والأكاديمية العربية، ومجمع الجامعات الأوروبية، وجامعة السلام، وجامعة الملك سلمان، والجامعات الصينية، وأكاديمية السادات، وغيرها من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية.

ويمثل الملتقى والندوة المصاحبة له خطوة محورية نحو بناء جامعات عربية جاهزة للمستقبل، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقادرة على تعزيز دور التعليم العالي كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة والشاملة في المنطقة.

