زيزو: جمهور الزمالك خذلني وتعرضت لحملات ممنهجة لتشويه سمعتي (فيديو)

كشف أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق أنه تعرض لحملات ممنهجة ضده من إدارة وجماهير نادي الزمالك على مدار ثمانية أشهر.

اتفاق الزمالك وزيزو على التجديد

وقال أحمد سيد زيزو خلال وجوده مع ابراهيم فايق بقناة إم بي سي مصر 2: "خلال الثمانية أشهر الماضية تعرضت ووالدي لحملات ممنهجة وتشويه سمعة لي ولوالدي وأنه يستغلني للسمسرة وهذا لم يحدث على الإطلاق".

وأضاف: "خلال الفترة الماضية لم أخرج وأرد على تلك الشتائم والإهانات وكان أولى أطلع وأدافع عن نفسي لكن ما توقعتش الجمهور يصدق لقد راهنت على جمهور الزمالك لكنه خذلني".

وتابع: "لم أجلس مع مجلس إدارة نادي الزمالك سوى جلسة واحدة للتجديد ولم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه وكل ما كان يتردد من طلبات لا أساس له من الصحة".

الأهلي يعلن ضم زيزو

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميًّا مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد سيد زيزو في تدريبات النادي الأهلي، اليوم السبت، حيث يطير اللاعب إلى مدينة ميامي الأمريكية للانضمام إلى بعثة الأحمر.

ويصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي إلى أمريكا، مساء اليوم السبت تمهيدًا للانضمام إلى معسكر النادي الأهلي الذي انطلق أمس في ميامي الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

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