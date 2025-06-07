السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المفروض يكون ببلاش ولكن، شيخ الجزارين يتحدث عن كارثة أدت إلى ارتفاع سعر الضاني في عيد الأضحى

طارق سلامة شيخ الجزارين،
طارق سلامة شيخ الجزارين، فيتو

أسعار اللحوم الضاني في عيد الأضحى، سجلت أسعار اللحوم الضاني ارتفاعًا ملحوظًا، مع بدء موسم عيد الأضحى المبارك، فما أسباب ارتفاع سعر اللحمة الضاني في الأسواق؟

<strong>أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى</strong>
أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

المفروض رسميًّا يكون الضاني ببلاش في مصر

واستنكر طارق سلامة شيخ الجزارين، ارتفاع أسعار اللحوم الضاني في مصر، قائلًا: «المفروض رسميًّا يكون الضاني ببلاش في مصر».

<strong>أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى</strong>
أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

الموسم الوحيد للضاني في مصر هو عيد الأضحى

وأوضح أن الشعب المصري لا يفضل استهلاك اللحم الضاني مثل البتلو والكندوز، مضيفًا: «المصري مش أكيل ضاني، فالموسم الوحيد للضاني في مصر هو عيد الأضحى على عكس دول الخليج التي تستخدم الضاني كل يوم».

<strong>طارق سلامة شيخ الجزارين</strong>
طارق سلامة شيخ الجزارين

«الكبابجية» السبب في رفع سعر اللحمة الضاني

وتابع: أن «مستهلكي الضاني في مصر ليس المواطنين بل الكبابجية الذين يبعونه بأعلى الأسعار، إذ يصل سعر كيلو الكباب الضاني الصافي إلى 1500 جنيه، وعليه فهم السبب في رفع أسعار اللحمة الضاني».

<strong>أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى</strong>
أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

الاستهلاك المطاعم الكبير للضاني أثر سلبًا في الأسعار للمواطنين

وأشار إلى أنه بالرغم من أنه ليس لدينا عجز في أعداد الخرفان، فإن الاستهلاك الكبير للمطاعم أثر سلبًا في أسعار الضاني للمواطنين، إضافة إلى أن أصحاب المطاعم يقومون بذبح إناث الضاني، دون النظر إلى تأثير ذلك في تنمية الثروة الحيوانية».

<strong>أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى</strong>
أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

أسعار اللحوم الضاني الصافي وبالعظام في الأسواق

وعن أسعار اللحوم الضاني الصافي وبالعظام في الأسواق وفق آخر تحديث للبوابة الحكومية، فجاءت كالآتي: 

<strong>أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى</strong>
أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 418.5 جنيه، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

<strong>أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى</strong>
أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 389.7 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحمة أسعار اللحمة الضاني أسعار اللحوم أسعار اللحوم الضأن أسعار اللحوم الضاني اسعار اللحم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الكباب الضاني اللحوم الضأن اللحمة الضانى اللحم الضاني اللحوم الضاني سعر اللحم سعر اللحمة سعر اللحمة الضاني شيخ الجزارين سعر اللحوم عيد الأضحى

الأكثر قراءة

زوجة إسماعيل الليثي تستغيث على الهواء: انقذوني قطع لي جسمي وخد فلوسي وشقايا

الأمن يروي ما حدث، حقيقة اقتحام 3 أشخاص منزل سيدة لسرقتها في أكتوبر

المفروض يكون ببلاش ولكن، شيخ الجزارين يتحدث عن كارثة أدت إلى ارتفاع سعر الضاني في عيد الأضحى

ضوابط حساب استهلاك المياه والصرف وفقا للقانون الجديد

زيزو يرد على اتهام طلب والده أموالا من نادي الزمالك (فيديو)

تصفيات كأس العالم، كرواتيا تكتسح جبل طارق 7-0

الموضوع أكبر من الفلوس، زيزو يصف شعوره بارتداء قميص الأهلي (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة ثاني أيام عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية