المفروض يكون ببلاش ولكن، شيخ الجزارين يتحدث عن كارثة أدت إلى ارتفاع سعر الضاني في عيد الأضحى

أسعار اللحوم الضاني في عيد الأضحى، سجلت أسعار اللحوم الضاني ارتفاعًا ملحوظًا، مع بدء موسم عيد الأضحى المبارك، فما أسباب ارتفاع سعر اللحمة الضاني في الأسواق؟

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

المفروض رسميًّا يكون الضاني ببلاش في مصر

واستنكر طارق سلامة شيخ الجزارين، ارتفاع أسعار اللحوم الضاني في مصر، قائلًا: «المفروض رسميًّا يكون الضاني ببلاش في مصر».

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

الموسم الوحيد للضاني في مصر هو عيد الأضحى

وأوضح أن الشعب المصري لا يفضل استهلاك اللحم الضاني مثل البتلو والكندوز، مضيفًا: «المصري مش أكيل ضاني، فالموسم الوحيد للضاني في مصر هو عيد الأضحى على عكس دول الخليج التي تستخدم الضاني كل يوم».

طارق سلامة شيخ الجزارين

«الكبابجية» السبب في رفع سعر اللحمة الضاني

وتابع: أن «مستهلكي الضاني في مصر ليس المواطنين بل الكبابجية الذين يبعونه بأعلى الأسعار، إذ يصل سعر كيلو الكباب الضاني الصافي إلى 1500 جنيه، وعليه فهم السبب في رفع أسعار اللحمة الضاني».

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

الاستهلاك المطاعم الكبير للضاني أثر سلبًا في الأسعار للمواطنين

وأشار إلى أنه بالرغم من أنه ليس لدينا عجز في أعداد الخرفان، فإن الاستهلاك الكبير للمطاعم أثر سلبًا في أسعار الضاني للمواطنين، إضافة إلى أن أصحاب المطاعم يقومون بذبح إناث الضاني، دون النظر إلى تأثير ذلك في تنمية الثروة الحيوانية».

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

أسعار اللحوم الضاني الصافي وبالعظام في الأسواق

وعن أسعار اللحوم الضاني الصافي وبالعظام في الأسواق وفق آخر تحديث للبوابة الحكومية، فجاءت كالآتي:

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 418.5 جنيه، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 389.7 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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