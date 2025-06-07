زلزال عنيف يهز تشيلي ويقطع الكهرباء عن الآلاف (فيديو)

زلزال تشيلي، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة أتاكاما شمالي تشيلي، الجمعة، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات، لكنه أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص، وفقا للسلطات.

ووقع الزلزال على بعد 54 كيلومترا جنوب مدينة دييجو دي ألماجرو، وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل.

Powerful of a magnitude 6.4 earthquake that struck near Copiapó in the northern Chile 🇨🇱 (06.06.2025) pic.twitter.com/AdA7bfMKiy — Disaster News (@Top_Disaster) June 6, 2025

وأعلن الرئيس جابرييل بوريتش في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أنه "لم تسجل أي إصابات حتى الآن".

وعرضت وسائل إعلام محلية صورا لنوافذ محطمة وأجزاء من جدران منهارة في مدينة كوبيابو، على بعد 800 كيلومتر شمالي العاصمة سانتياجو.

🚨 The ground shook as a powerful M6.4 earthquake struck Copiapó Mall in Atacama, Chile today. 📹

🙏 pic.twitter.com/lI6OSF9GeE — MangoWorxMedia (@MangoWorxMedia) June 7, 2025

وقال نائب مدير الطوارئ في الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث ميجيل أورتيز: "بعد هذا الزلزال انقطعت الكهرباء عن 23 ألف مشترك في منطقة أتاكاما"، مشيرا إلى أنه أُبلغ عن انهيارات أرضية طفيفة.

وتعد تشيلي واحدة من أكثر الدول نشاطا زلزاليا في العالم، حيث تلتقي على أراضيها 3 صفائح تكتونية، هي نازكا وأميركا الجنوبية وأنتاركتيكا.

وعام 1960، دمر زلزال بقوة 9.5 درجة مدينة فالديفيا الجنوبية، وأودى بحياة أكثر من 9 آلاف شخص، وفي 2010 أودى زلزال بقوة 8.8 درجة أعقبه تسونامي، بحياة أكثر من 520 شخصا.

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