السبت 07 يونيو 2025
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خارج الحدود

كلهم مصريين، مصرع شخص وإنقاذ 36 آخرين في احتراق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل ليبيا

مركب هجرة غير شرعية،
مركب هجرة غير شرعية، فيتو

أفادت مؤسسة العابرين الليبية لمساعدة المهاجرين، بوفاة مهاجر مصري وإنقاذ 36 آخرين كانوا على متن مركب بعد تعرضه للاحتراق في عرض البحر.


وأوضحت المؤسسة الأهلية الليبية، في منشور على صفحتها بمنصة فيسبوك، أن فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق، أنقذ مركبًا يقل مهاجرين تعرض للاحتراق قباله ساحل طبرق الليبية، وعلى متنه 37 مهاجرًا من الجنسية المصرية.

 

وأشارت إلى وفاة أحد المهاجرين على متن المركب، وهو من مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، فيما تعرض 3 آخرين لإصابات بحروق، مشيرة إلى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مركز طبرق الطبي.


وفي أبريل الماضي، تمكنت السلطات الليبية من إنقاذ 62 مصريًّا كانوا على متن مركب على وشك الغرق قبالة سواحل منطقة كمبوت شرق طبرق، وهم في طريقهم إلى أوروبا في محاولة هجرة غير شرعية. وتم نقلهم إلى قاعدة طبرق البحرية تمهيدا لترحيلهم إلى مصر.

وفي مايو، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، ترحيل 130 مهاجرًا غير نظامي من حاملي الجنسية المصرية إلى بلادهم، بينهم 87 تم القبض عليهم أثناء محاولة العبور بحرًا إلى أوروبا، و6 آخرين تمت إحالتهم من قبل النيابة العامة، بينما تم القبض على الباقين خلال حملات أمنية دورية.

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