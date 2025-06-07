شريف إكرامي يقرر الاعتزال والإعلان رسميا خلال ساعات

قرر شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي وبعد خسارة لقب كأس مصر أمام الزمالك.

اعتزال شريف اكرامي

وقرر الحارس الدولي السابق صاحب الـ40 عامًا، الاعتزال بعد فوز فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا وتصديه لضربتي جزاء أمام نادي الزمالك رغم خسارة فريقه لقب كأس مصر.

وشارك إكرامي بديلًا لأحمد الشناوي قبيل نهاية الشوط الثاني وشارك بالشوطين الإضافيين الأول والثاني وتصدى لضربتي جزاء من بين 11 ركلة جزاء.

وأكدت مصادر قريبة من اللاعب اتخاذه قرار الاعتزال بعد التتويج بالبطولة الإفريقية وهو الحلم الذي طال انتظاره.

ومن المنتظر أن يعلن إكرامي قرار اعتزاله خلال الساعات القادمة المقبلة.

ومن جانبها تترقب إدارة نادي بيراميدز قرار شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الكروي الأول، الخاص باعتزاله كرة القدم.

وتنتظر إدارة بيراميدز اتخاذ شريف إكرامي قراره بمحض إرادته، حيث لا تمانع الإدارة استمرار الحارس لموسم آخر، أو الاكتفاء بما قدمه وإعلان اعتزاله، وحينها ستبدأ في بحث تدعيم مركز حراسة المرمى.



ما جنته بيراميدز بلقب دوري الأبطال

بيراميدز، نجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز يسطر بحروف من ذهب في تاريخه بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا بأول ألقابه القارية في تاريخه.

وتتويج بيراميدز بـ دوري أبطال إفريقيا ضمن له المشاركة ببطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 في نسختها الثانية ممثلا لقارة أفريقيا، بالإضافة إلى تأهله إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2029 وأيضًا السوبر الإفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3 - 1 إجمالي نتيجة المباراتين.

وتنتعش خزينة نادي بيراميدز بمكافآت بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة إنتركونتيننتال والسوبر الأفريقي ومكافأة كأس العالم للأندية 2029.

إجمالي مكافآت بيراميدز بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

ووفق ما تم إعلانه سواء من كاف أو فيفا في آخر نسخ من البطولة فإن قيمة جائزة الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا 4 ملايين دولار.

ويضمن بيراميدز الحصول على 9.5 ملايين دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مكافأة تأهله إلى كأس العالم للأندية 2029.

كما أنه في حال فوز بيراميدز بمباراته في إنتركونتيننتال سوف يحصل على 2 مليون دولار.

اما السوبر الأفريقي والذي سيجمعه بفريق نهضة بركان فالفريق الفائز سيربح 500 ألف دولار في حين يحصل الوصيف على 250 ألف دولار.

بيراميدز رابع الأندية المصرية يتوج بدوري الأبطال

ويعد فريق بيراميدز رابع نادي مصري بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك يفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتمتلك الأندية المصرية 19 لقبًا لبطولة دوري أبطال إفريقيا حيث نجحت 4 أندية حتى الآن في التتويج بالبطولة القارية.

وجاءت ألقاب الأندية المصرية بواقع 12 بطولة للأهلي و5 للزمالك ولقب وحيد للإسماعيلي ولقب لبيراميدز.

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