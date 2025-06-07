زوجة إسماعيل الليثي تستغيث على الهواء: انقذوني قطع لي جسمي وخد فلوسي وشقايا

شيماء سعيد، لم تمر شهور على خلافهما بسبب تواجدها في فرح شقيقتها بعد أسابيع قليلة من وفاة ابنها الطفل ضاضا وترردت أنباء وقتها بانفصالهما، خرجت الميكب أرتيست شيماء سعيد بفيديو جديد عبر حسابها على تيك توك وهي تصرخ وفي حالة بكاء هستيرية وتستغيث من زوجها المطرب الشعبي إسماعيل الليثي.

زوجة إسماعيل الليثي تنهار من البكاء

وقالت “شيماء” وهي منهارة من البكاء: "بصوا يا جماعة إسماعيل عمل فيَّ إيه، ضربني وخد فلوسي وشقايا كله وكسر لي تليفوناتي وخد دهبي كله 10 سنين مستحملة وبوظ لي وشي كله وجسمي متقطع أنا عايزة حقي يا جماعة".

وأضافت: "10 سنين حاطة في قلبي وساكتة ومش عايزة أتكلم ولا أفتح بُقي بكلمة".

ولم يتسن التواصل مع إسماعيل الليثي لمعرفة رده وأبعاد المشكلة، خاصة وأن هذه المشكلة ليست الأولى بينهما.

وهذا الفيديو يعد الثاني لخبيرة التجميل شيماء سعيد تكشف خلاله بتوتر العلاقة بينها وبين المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، حيث نشرت في وقت سابق مقطع فيديو عبر حسابها على «تيك توك»، أكدت خلاله إن علاقتها بزوجها إسماعيل الليثي تمر بفترة صعبة

وذلك بعد أزمة نشبت بينهما على خلفية تواجدها في فرح شقيقتها بعد أسابيع قليلة من وفاة نجلهما الطفل رضا، وهو ما جعل البعض يتكهن بالانفصال بين إسماعيل وزوجته.

ونفى الفنان إسماعيل الليثي ما تردد حول انفصاله عن زوجته، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، قائلا إن الأزمة بينهما بدأت عندما تواجدت برفقة شقيقتها في زفافها وهو كان يتوقع منها أن ترفض الذهاب من الأساس.

وأضاف: “شيماء دي بنتي.. وأنا نفسي نزلت أشتغل أفراح بعد وفاة ضاضا لكن ده أكل عيش، كنت مستني منها أنها ترفض تروح فرح اختها ورضا معداش على موته كتير، هي مدخلتش الفرح لكن قعدت في أوضة منفصلة عشان تعملها المكياج”.



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