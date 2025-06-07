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رياضة

بعد اتصال إنزاجي به شخصيا، أوسيمين على أعتاب الهلال السعودي براتب استثنائي

أوسيمين، فيتو
أوسيمين، فيتو

بات النيجيري فيكتور أوسيمين على أعتاب الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي.

الهلال دخل في مفاوضات لضم أوسيمين، ليدعم قائمته في كأس العالم للأندية التي ستنطلق منتصف الشهر الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهى عقد إعارة أوسيمين إلى جلطة سراي التركي، ما جعل الهلال يبحث ضمه في صفقة انتقال دائم من ناديه الأصلي، نابولي.

 

تفاصيل راتب أوسيمين في الهلال

ووافق فيكتور أوسيمين على الشروط الشخصية مع الهلال السعودي، براتب استثنائي سنوي يبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وكان المهاجم النيجيري قد رفض عرضًا سابقًا، قيل إنه بقيمة 26 مليون يورو سنويًا، للتوقيع مع النادي السعودي.

وتواصلت المفاوضات في الساعات الماضية، وتوصل اللاعب إلى اتفاق مع الهلال على راتب سنوي أساسي بقيمة 30 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء.

جاء ذلك بعد أن اتصل المدرب الجديد للهلال الإيطالي سيموني إنزاجي، بأوسيمين شخصيًّا لإقناعه باتخاذ هذه الخطوة.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بين نابولي والهلال، لأن النادي الإيطالي يريد كامل الشرط الجزائي في عقد أوسيمين البالغ 75 مليون يورو، لكن يتوقع أن تحسم الأمور قريبًا.

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