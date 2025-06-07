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محافظات

جريمة بشعة تهز قنا، ربة منزل تخدر زوجها وتصطحبه في"توك توك" وتذبحه أسفل كوبري

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، لغز واقعة العثور على جثة شخص عاطل مذبوح أسفل كوبري الخلابيصي في فرشوط شمال محافظة قنا.

وتبين بعد الفحص أن الجثة لشخص مسجل خطر يُدعى "محمد.ز، 41 عامًا، مقيم بنجع البراغيت بقرية بلاد المال قبلي، التابعة لمركز أبوتشت، به ذبح في الرقبة، وأن المتهم في ارتكاب الواقعة زوجته إ، 26 عامًا، وزوج شقيقتها م، 26 عامًا، بسبب شكه بوجود علاقة غير شرعية بينهما خططا للتخلص منه بتخديره أولًا واصطحابه داخل توك توك المتهم إلى مركز فرشوط وقاما بذبحه وإلقاء جثته بعد الاستيلاء على كل متعلقاته لعدم كشف هويته.

تفاصيل الواقعة في قنا

 البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بالعثور على شخص أربعيني مجهول الهوية أسفل كوبري الخلابيصي بالقرب من قرية الكوم الأحمر.

وعلى الفور تشكل فريق بحث من رجال المباحث وتم كشف تفاصيل الواقعة وأن المتهم في ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وزوج شقيقتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا قنا قرية الكوم الاحمر مركز شرطة فرشوط مديرية أمن قنا مركز فرشوط

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