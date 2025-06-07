الأمن يروي ما حدث، حقيقة اقتحام 3 أشخاص منزل سيدة لسرقتها في أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حقيقة ما تم نشره بأحد المواقع الإخبارية بشأن اقتحام 3 أشخاص لمنزل سيدة بغرض السرقة في الجيزة.

حقيقة الواقعة

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 6 الجاري قام (أحد الأشخاص، وشقيقه، ووالده - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) بالتوجه لمحل إقامة طليقة الأول بأحد التجمعات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، لمحاولة رؤية أنجاله في إطار وجود خلافات بينهما إلا أنها لم تتجاوب فقاموا بكسر باب الشقة والدخول إليها وتبين عدم وجود أحد بها.

وتم ضبط المذكورين في حينه وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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