مصرع رئيس تفتيش محكمة العدل السابق في حادث سير بالبحيرة

​شهد الطريق الزراعي السريع "القاهرة - الإسكندرية"، بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع مستشار سابق يشغل منصب رئيس تفتيش محكمة العدل بالقاهرة (بالمعاش)، إثر اصطدام سيارته بسور كوبري "كنج عثمان" العلوي.

​ تفاصيل الحادث والمعاينة الميدانية

​تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا عاجلًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الزراعي (اتجاه الإسكندرية). وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية المختصة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية أن السيارة اصطدمت بقوة بالسور الخرساني للكوبري، مما أدى إلى تهشم مقدمتها ووفاة قائدها في الحال.

​ننشر اسم الفقيد بعد الكشف عن هويته

​وكشفت التحريات الرسمية للأجهزة الأمنية بعد الانتقال الي مكان الحادث والمعاينة الأولية أن الضحية هو المستشار أسامة السيد قناوي (67 عامًا)، والذي كان يشغل منصب رئيس تفتيش محكمة العدل بالقاهرة (سابقًا)، وهو مقيم بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية. ويبدو أن الحادث وقع أثناء توجهه إلى محل إقامته بالإسكندرية.

​تحرير المحضر اللازم بالواقعة

​قامت سيارة الإسعاف بنقل جثمان المستشار إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق عملها للوقوف على ملابسات الحادث والأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع التصادم، تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.

