السبت 07 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

أسما شريف منير تعلن زواجها (صور)

أسما شريف منير وزوجها،
أسما شريف منير وزوجها، فيتو

أعلنت الفنانة أسما شريف منير  عقد قرانها على خطيبها الذي أعلنت الارتباط به خلال شهر مارس الماضي.

وتم عقد القران في أول أيام عيد الفطر، في جو عائلي اقتصر على عدد محدود جدًّا من المقربين.


وكانت الفنانة أسما شريف منير قد أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" نجاتها من حريق نشب في منزلها بسبب ماس كهربائي. 

 

ونشرت أسما شريف منير صورة من الحريق بمنزلها وعلقت عليها قائلة: "قدر ولطف ماس كهربائي كان هيولع في البيت.. الحمد لله".

أسما شريف منير وطليقها

وكانت الفنانة أسما شريف منير وجهت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" رسالة إلى طليقها الأول محمود السكري  ووالد ابنتهما “لارا”. 

ونشرت أسما شريف منير صورًا تجمعها به وبابنتهما وعلقت عليها قائلة: "الأب المحترم، السند والضهر دي ذكريات بحوشها لك عشان تعرفي قد إيه باباكِ راجل وأب حقيقي بمعنى الكلمة، واقف مهتم بكل خطوة كأنه كأس العالم".

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