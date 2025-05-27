أخبار الفن اليوم.. رد غير متوقع من ياسمين صبري على سؤال العمل مجددا مع محمد رمضان.. وزينة تكشف عن ضغوط للتنازل عن محضر نجلها

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تعليق الفنانة ياسمين صبري على إمكانية العمل مجددا مع الفنان محمد رمضان بعد الأزمة الأخيرة بينهما.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

ظهرت الفنانة ياسمين صبري ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية احتفالا بفيلمها الجديد مع كريم عبد العزيز المشروع x

قالت الفنانة زينة في بيان رسمي لها: إن نجلها تعرض إلى هجمة شرسة من كلب أثناء تواجده بملعب لكرة القدم بمنطقة الشيخ زايد، حيث طارده الكلب ما أحدث به إصابات بالغة.





أعلن ممثل من وكالة "Bless ENT" منذ ساعات قليلة وفاة تشوي جونغ وو عن عمر يناهز الـ 69 عامًا بدون الإعلان عن سبب الوفاة.

يتعرض الفنان أحمد فهمي للخطف ضمن أحداث فيلمه الجديد أحمد وأحمد، الذي يقدمه بالتعاون مع الفنان أحمد السقا.

أعلنت الفنانة وئام مجدي وفاة جدتها اليوم من خلال منشور لها عبر صفحتها على فيس بوك.

قررت الشركة المنتجة لفيلم أحمد وأحمد الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي عرضه بداية شهر يونيو القادم.

يواصل الفنان محمد رمضان، طرح سلسلة من أغانيه الجديدة يوم الأربعاء من كل أسبوع على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

من طفلة تضئ أثير الإذاعة إلى راقصة بارزة في الفرقة القومية للفنون الشعبية، ثم ممثلة صاحبة حضور خاص على الشاشة المصرية، تربعت مشيرة إسماعيل على عرش القلوب لسنوات طوال قبل أن تختار الابتعاد بهدوء عقب ارتدائها الحجاب.

حقق فيلم المشروع x إيرادات بلغت 2 مليون و808 آلاف جنيه في شباك التذاكر أمس الإثنين.

طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الأغنية الأولى من ألبومها الجديد “ يا مشاعر” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن انطلاق ثانى فعاليات سلسلة ندوات حصاد الرحلة، وتأتي الفعالية الثانية للمترجم الراحل "عوني عبد الرؤوف"، والتي تنظمها لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية برئاسة د. أحمد درويش.





يحيي فنان العرب محمد عبده حفلا في مدينة دبي بدولة الإمارات يوم 7 يونيو القادم.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.