أخبار الفن اليوم.. رد غير متوقع من ياسمين صبري على سؤال العمل مجددا مع محمد رمضان.. وزينة تكشف عن ضغوط للتنازل عن محضر نجلها
شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تعليق الفنانة ياسمين صبري على إمكانية العمل مجددا مع الفنان محمد رمضان بعد الأزمة الأخيرة بينهما.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
رد فعل غير متوقع من ياسمين صبري على سؤالها عن العمل مجددا مع محمد رمضان
ظهرت الفنانة ياسمين صبري ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية احتفالا بفيلمها الجديد مع كريم عبد العزيز المشروع x
زينة تكشف عن ضغوط مكثفة للتنازل عن محضر إصابة نجلها في هجوم كلب شرس
قالت الفنانة زينة في بيان رسمي لها: إن نجلها تعرض إلى هجمة شرسة من كلب أثناء تواجده بملعب لكرة القدم بمنطقة الشيخ زايد، حيث طارده الكلب ما أحدث به إصابات بالغة.
وفاة الممثل الكوري تشوي جونغ وو عن عمر يناهز 69 عامًا
أعلن ممثل من وكالة "Bless ENT" منذ ساعات قليلة وفاة تشوي جونغ وو عن عمر يناهز الـ 69 عامًا بدون الإعلان عن سبب الوفاة.
خطف أحمد فهمي ضمن أحداث فيلمه الجديد مع السقا
يتعرض الفنان أحمد فهمي للخطف ضمن أحداث فيلمه الجديد أحمد وأحمد، الذي يقدمه بالتعاون مع الفنان أحمد السقا.
وفاة جدة الفنانة وئام مجدي
أعلنت الفنانة وئام مجدي وفاة جدتها اليوم من خلال منشور لها عبر صفحتها على فيس بوك.
تعرف على موعد عرض فيلم أحمد وأحمد بطولة السقا وفهمي
قررت الشركة المنتجة لفيلم أحمد وأحمد الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي عرضه بداية شهر يونيو القادم.
"حرامية" لـ محمد رمضان غدا على المنصات
يواصل الفنان محمد رمضان، طرح سلسلة من أغانيه الجديدة يوم الأربعاء من كل أسبوع على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.
بعد أزمة مستشفى الكلاب وهجوم آية سماحة، أبرز المعلومات عن الفنانة مشيرة إسماعيل
من طفلة تضئ أثير الإذاعة إلى راقصة بارزة في الفرقة القومية للفنون الشعبية، ثم ممثلة صاحبة حضور خاص على الشاشة المصرية، تربعت مشيرة إسماعيل على عرش القلوب لسنوات طوال قبل أن تختار الابتعاد بهدوء عقب ارتدائها الحجاب.
تعرف على إيرادات فيلم «المشروع X» لكريم عبد العزيز في أسبوع
حقق فيلم المشروع x إيرادات بلغت 2 مليون و808 آلاف جنيه في شباك التذاكر أمس الإثنين.
نوال الزغبي تطرح أولى أغنيات ألبومها الجديد " يا مشاعر"
طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الأغنية الأولى من ألبومها الجديد “ يا مشاعر” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.
احتفالية خاصة بمسيرة "عوني عبد الرؤوف" بالأعلى للثقافة
أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن انطلاق ثانى فعاليات سلسلة ندوات حصاد الرحلة، وتأتي الفعالية الثانية للمترجم الراحل "عوني عبد الرؤوف"، والتي تنظمها لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية برئاسة د. أحمد درويش.
محمد عبده يحيي حفلا في دبي 7 يونيو
يحيي فنان العرب محمد عبده حفلا في مدينة دبي بدولة الإمارات يوم 7 يونيو القادم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا