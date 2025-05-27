الثلاثاء 27 مايو 2025
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ثقافة وفنون

نوال الزغبي تطرح أولى أغنيات ألبومها الجديد " يا مشاعر"

نوال الزغبي، فيتو
نوال الزغبي، فيتو

طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الأغنية الأولى من ألبومها الجديد “ يا مشاعر” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

ومن المقرر أن تطرح نوال الزغبي باقي أغنيات الألبوم تباعا خلال الأيام المقبلة.

برنامج رامز إيلون مصر

 

كانت المطربة اللبنانية نوال الزغبي شاركت خلال شهر رمضان الماضي في برنامج رامز جلال "رامز إيلون مصر"، مع محمد نور تنفيذًا لمقلبه المعتاد.

واستعان رامز جلال بكل من نوال الزغبي ومحمد نور، ليكونا جزءًا من عملية استدراج الضيوف إلى المقلب، حيث تدور الفكرة حول إيهام الضيوف بأنهم سيشاركون في لجنة تحكيم لمسابقة مواهب، قبل أن يجدوا أنفسهم فجأة ضحايا لمقلب رامز جلال.

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نوال الزغبي تشوق الجمهور لألبومها الجديد "يا مشاعر"

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