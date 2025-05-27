بعد أزمة مستشفى الكلاب وهجوم آية سماحة، أبرز المعلومات عن الفنانة مشيرة إسماعيل

من طفلة تضئ أثير الإذاعة إلى راقصة بارزة في الفرقة القومية للفنون الشعبية، ثم ممثلة صاحبة حضور خاص على الشاشة المصرية، تربعت مشيرة إسماعيل على عرش القلوب لسنوات طوال قبل أن تختار الابتعاد بهدوء عقب ارتدائها الحجاب.

ورغم غيابها عن الشاشات منذ عام 2017 إلا أن مشيرة عادت مؤخرًا إلى الواجهة، ولكن ليس من بوابة الفن، بل من باب أزمة تفجرت، عندما فوجئت بأن الدور الأرضي من العقار الذي تسكنه في مصر الجديدة قد تحول إلى مستشفى للكلاب، ما دفعها للتواصل مع الإعلام لطلب تدخل رسمي لحماية خصوصية السكان وحقوقهم في بيئة آمنة.

هذا التصريح أثار ردود فعل واسعة، كان أبرزها هجوم حاد من الفنانة الشابة آية سماحة انتهى باعتذار آية سماحة. فمن هي الفنانة مشيرة إسماعيل؟

أبرز المعلومات عن الفنانة مشيرة إسماعيل.

في هذا السياق نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة مشيرة إسماعيل.

مشيرة إسماعيل من مواليد عام 1952، سلكت مشيرة إسماعيل طريقًا فنيًا فريدًا بدأ مبكرًا، وكانت البداية من خلال المشاركة في برامج الأطفال بالإذاعة والتليفزيون، قبل أن تلمع كراقصة ضمن الفرقة القومية للفنون الشعبية وهي في سن صغيرة وبرعت في الرقص الشعبي.



برزت مشيرة كممثلة في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية، وتمكنت وهي في سن الـ21 من الحصول على درجة “فنان ممتاز”، وهي درجة وظيفية تعادل “مدير عام”، ما جعلها من أصغر الفنانين في مصر حصولًا على هذا التصنيف.

ورغم نجاحها اللافت، إلا أن مشيرة إسماعيل اختارت الانسحاب بهدوء من المشهد الفني دون أن تعلن اعتزالها صراحة، وعادت للأضواء في عام 2012 بمشاركتها في مسلسل 9 جامعة الدول العربية، ولكنها ابتعدت من جديد بعد آخر ظهور لها في فيلم يوم من الأيام عام 2017.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها عبر مشوارها الفني مسلسل عادات وتقاليد، وفيلم أخواته البنات، كما أنها قدمت شخصية سحر في العروض الأولى من مسرحية العيال كبرت، وفيلم تزوير في أوراق رسمية، وشخصية جوجو في مسلسل دموع في عيون وقحة، وشاركت في فوازير عمو فؤاد، ومن الأدوار الشهيرة لها شخصية هدى في مسرحية الواد سيد الشغال، كما شاركت في فيلم أولاد الحظ، وغيرها من الأعمال المميزة.

وعن حياتها الشخصية فقد تزوجت مشيرة من الفنان علي الحجار ولكنهما انفصلا بعد سنوات وأنجبت منه ابنتها الوحيدة التي حملت نفس الاسم “مشيرة”.

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