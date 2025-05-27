محمد عبده يحيي حفلا في دبي 7 يونيو

يحيي فنان العرب محمد عبده حفلا في مدينة دبي بدولة الإمارات يوم 7 يونيو القادم.

ويقام الحفل على مسرح كوكاكولا أرينا، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ومؤخرا أحيا فنان العرب محمد عبده حفلا في دار الأوبرا المصرية تحت شعار “ليلة طلال”، وذلك احتفالًا بـ"ليلة الموسيقار طلال".

حفل محمد عبده في دار الأوبرا

وتألق “عبده” خلال الحفل بصوت يهز القلوب من خلال غنائه لعدد من الأغاني ومنها “خذ فؤادي ويا جنة الدنيا” وغيرهم.

وكان قد قال عبده في تصريحات لقناة روتانا: الموسيقار طلال هو من الرواد في عالم الموسيقى، له أكثر من 25 سنة أو 30 سنة يلحن ونحن نغني له، فهو من المخضرمين.

أضاف فنان العرب: الموسيقار طلال نجوميته ساطعة في كل البلدان العربية، وأبرز ما يميزه هو أنه يقدم السهل الممتنع، الموسيقى التي بها خفة وطرب وتلائم الزمن.

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