وفاة الممثل الكوري تشوي جونغ وو عن عمر يناهز 69 عامًا

أعلن ممثل من وكالة "Bless ENT" منذ ساعات قليلة وفاة تشوي جونغ وو عن عمر يناهز الـ 69 عامًا بدون الإعلان عن سبب الوفاة.

قالت الوكالة: "الممثل تشوي جونغ وو قد توفي، ولم يُحدد سبب الوفاة الدقيق بعد".

من المقرر أن يُقام العزاء في دار جنازات مستشفى غيمبو ووري، ومن المقرر أن يُوارى الثرى في تمام الساعة العاشرة صباحًا يوم 29 مايو.

وفاة الممثل الكوري تشوي جونغ وو

بدأ Choi Jung Woo مسيرته الفنية في عام 1975 من خلال المسرحية "The Life of an Actor"، وشارك لاحقًا في العديد من الأفلام البارزة مثل "Two Cops"، "Sympathy for Lady Vengeance"، "Our Town"، "The Chaser"، "Secret Reunion"، "The Witch"، "Ransomed"، "The Moon"، و"Project Silence".

كما كان له حضور مميز في الدرامات، حيث ظهر في أعمال مثل "Alone in Love"، "Yeon Gaesomun"، "Yi San"، "Brilliant Legacy"، "Prosecutor Princess"، سلسلة "Quiz of God"، "The Legend of the Blue Sea"، "Marry Me Now"، "The Best Divorce"، "The Tyrant"، و"Mrs. Ock’s Story"

تميز Choi Jung Woo بقدرته على تجسيد أدوار متنوعة في كل من السينما والمسرح والتلفزيون، مما جعله أحد الوجوه المألوفة والمحبوبة في صناعة الترفيه الكورية. وقد أعرب العديد من زملائه في الوسط الفني وجمهوره عن حزنهم العميق لفقدانه، مشيدين بإرثه الفني الغني.

