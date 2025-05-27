احتفالية خاصة بمسيرة "عوني عبد الرؤوف" بالأعلى للثقافة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن انطلاق ثانى فعاليات سلسلة ندوات حصاد الرحلة، وتأتي الفعالية الثانية للمترجم الراحل "عوني عبد الرؤوف"، والتي تنظمها لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية برئاسة د. أحمد درويش.

احتفالية عونى عبد الرءوف

وتقام إحتفالية عونى عبد الرؤوف في تمام الخامسة مساء غدا الأربعاء ٢٨ مايو ٢٠٢٥؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.



ويدير الندوة د. محمود نحلة- " أستاذ العلوم اللغوية- كلية الآداب- بجامعة الاسكندرية "، ويشارك بها كل من د.إيمان السعيد جلال-" أستاذ بكلية الألسن – جامعة عين شمس "، د. سعيد بحيري- " أستاذ بكلية الألسن- جامعة عين شمس"،د. فاطمة الصعيدي- "أستاذ اللغويات ورئيس قسم اللغة العربية – كلية الآداب جامعة حلوان".



كما يشارك الدكتور ماجد الصعيدي-" أستاذ بكلية الألسن- جامعة عين شمس"، د.محمد العبد – " أستاذ بكلية الألسن – جامعة عين شمس "، ود. محمد الوزير – ( أستاذ بكلية الألسن – جامعة عين شمس".



معلومات عونى عبد الرءوف

عوني عبد الرؤوف هو أستاذ جامعي ومترجم والمدير العربي السابق للمدرسة الألمانية الإنجيلية بالقاهرة، والعميد السابق لكلية الألسن جامعة عين شمس. والرئيس الشرفي للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر..ولد في القاهرة في 1 سبتمبر 1929، وتوفي في 29 مايو 2020.

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