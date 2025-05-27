الثلاثاء 27 مايو 2025
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ثقافة وفنون

"حرامية" لـ محمد رمضان غدا على المنصات

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

 يواصل الفنان  محمد رمضان، طرح سلسلة من أغانيه الجديدة يوم الأربعاء من كل أسبوع على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

أغنية محمد رمضان الجديدة

 ويطرح محمد رمضان غدا الأربعاء، أغنيته الجديدة حرامية على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

مسلسل محمد رمضان الجديد

 وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن خوضه موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل جديد، وذلك بعد غيابه عن شاشة رمضان لموسمين متتاليين، منذ تقديمه مسلسل "جعفر العمدة" في موسم رمضان 2023.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورته بجوار أسطول سياراته الفاخرة، وقال في رسالة لجمهوره: “عايزين بمشيئة الله مسلسل رمضان 2026 على قناة إيه؟”.

وكان بعض المتابعين قد عرضوا على “رمضان” شراء قناة خاصة لعرض جميع مسلسلاته عليها، ولقي العرض إعجاب الفنان  محمد رمضان الذي طلب إجراء استفتاء بين جمهوره لتنفيذه.

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